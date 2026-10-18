El Barcelona Femenino vuelve a perder casi un año después

El FC Barcelona Femenino volvió a conocer la derrota en partido oficial casi un año después, exactamente 350 días después de su último tropiezo. Este domingo 18 de octubre de 2026, las blaugranas cayeron por 2-1 ante la Real Sociedad en el estadio de Zubieta, el mismo escenario donde el 2 de noviembre de 2025 habían perdido por la mínima. Con este resultado, el conjunto dirigido por Pere Romeu puso fin a una racha de 27 victorias consecutivas y sufrió su primera derrota de la temporada en la Liga F.
El encuentro comenzó de la mejor manera posible para las visitantes. Apenas había transcurrido un minuto cuando Patri Guijarro aprovechó un despeje defectuoso de la defensa local para batir a Alazne Estensoro y adelantar a las culés. Sin embargo, la Real Sociedad reaccionó con celeridad y eficacia. En el minuto 13, Cecilia Marcos culminó un contragolpe iniciado por Ainhoa Marín y Nerea Eizagirre para empatar el marcador. Justo antes del descanso, en el tiempo añadido del primer tiempo, Ainhoa Marín superó a la defensa blaugrana y definió con precisión para colocar el 2-1 a favor de las txuri-urdin.
350 días de la última derrota del Barcelona Femenino
En la segunda parte, el Barcelona intentó remontar el partido, pero se encontró con un bloque defensivo bien organizado y disciplinado. La polémica arbitral marcó el tramo final: la colegiada Melissa López Osorio señaló inicialmente un penalti por un derribo de Esther Laborde sobre Esmee Brugts, pero lo anuló tras la revisión del VAR, decisión que provocó las airadas protestas de Pere Romeu, quien recibió tarjeta amarilla. Ewa Pajor rozó el empate con un disparo que se fue por poco, mientras que Estensoro realizó una parada destacada ante Guijarro. Las donostiarras aguantaron el asedio final y celebraron un triunfo de gran mérito que las sacó de la zona de descenso.
Pese a la derrota, el Barcelona mantiene el liderato en solitario de la Liga F con 18 puntos, dos por delante del Real Madrid. El equipo catalán dispone ahora de una semana para recuperar sensaciones y trabajar aspectos mejorables antes de recibir al Granada en el Estadi Johan Cruyff el próximo sábado 24 de octubre.
Zubieta se confirma una vez más como la bestia negra de las blaugranas, aunque en la temporada anterior una derrota similar en el mismo escenario sirvió de estímulo para conquistar todos los títulos posibles.