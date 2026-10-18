El futuro de Sergio Ramos podría estar en LaLiga

El futuro de Sergio Ramos podría volver a estar en LaLiga. El Getafe ha reconocido que mantiene abierta la posibilidad de incorporar al experimentado defensa español, después de que su presidente, Ángel Torres, confirmara que ha mantenido conversaciones con René Ramos, hermano y representante del futbolista, para explorar una posible llegada al conjunto azulón. No obstante, el dirigente dejó claro que, por ahora, la operación no figura entre las prioridades de la entidad madrileña.
En declaraciones al programa Tablero Deportivo, de Radio Nacional de España (RNE), Torres admitió que el club estaría dispuesto a negociar si se presenta una oportunidad favorable para hacerse con los servicios del exjugador del Real Madrid. Preguntado sobre si ficharía a Ramos en caso de tenerlo «a tiro», el presidente respondió afirmativamente y confirmó los contactos con su entorno: «Ha estado hablando conmigo su agente, su hermano». Pese al interés, el mandatario explicó que la planificación deportiva actual responde a otras necesidades, especialmente en las bandas, una de las demarcaciones que José Bordalás desea reforzar.
¿Es viable la llegada de Ramos al Getafe?
La principal dificultad para concretar el fichaje radica en la cantidad de centrales disponibles en la plantilla del Getafe. «Tenemos seis centrales. No es una posición que ahora mismo necesite... El míster quería bandas. Pero todavía no es tarde. Quiero decir que está en la lista de futuribles», señaló Torres, quien tampoco descartó retomar las conversaciones durante el mercado de invierno. «Podría venir porque ha ocurrido. Es un tema que llevamos tiempo detrás. Pero no era la prioridad, la prioridad era conseguir bandas y, si no es así, pues igual, si no ahora, en enero, si trajéramos un central... Pero ahora esa posición la tenemos bien cubierta», añadió. De esta manera, la puerta permanece abierta, aunque cualquier movimiento dependerá de las necesidades del equipo y de las decisiones de su cuerpo técnico.
A sus 40 años, Ramos busca un nuevo destino después de abandonar el Monterrey mexicano a finales de 2025. Su último encuentro oficial fue el 6 de diciembre de ese año, cuando su equipo cayó por 3-2 ante el Toluca en las semifinales del torneo Apertura. Un eventual regreso al fútbol español le permitiría reencontrarse con Dani Carvajal, con quien compartió vestuario en el Real Madrid y que acaba de incorporarse al Getafe con contrato hasta el 30 de junio de 2027. Por ahora, el interés del conjunto azulón constituye una posibilidad abierta y no una negociación definitiva, pero el nombre del histórico capitán madridista vuelve a aparecer en el horizonte de LaLiga.