PSG anuncia una baja importante para enfrentar al Barcelona

El Paris Saint-Germain confirmó este domingo que Nuno Mendes no estará disponible para el encuentro de Champions League frente al FC Barcelona, que se disputa el martes en el Parque de los Príncipes. El lateral izquierdo portugués sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante el partido de Ligue 1 ante el Estrasburgo, disputado el sábado, en el que el PSG se impuso por 3-1. El club emitió un parte médico en el que detalla que el jugador permanecerá alejado de los terrenos de juego durante las próximas semanas.
La lesión se produjo en los minutos finales del duelo en Estrasburgo. Mendes, que había entrado en el campo en la segunda parte, abandonó el terreno de juego en torno al minuto 86 por molestias en el muslo, obligando al PSG a finalizar el encuentro con diez jugadores al haberse agotado los cambios. Tras el partido, el técnico Luis Enrique restó importancia inicial al incidente: señaló que el jugador había notado "algo leve" en el muslo y que se optó por no arriesgar. Sin embargo, las pruebas médicas realizadas este domingo confirmaron una lesión muscular que descarta su presencia ante el conjunto azulgrana.
PSG pierde a una de sus piezas claves
La ausencia de Mendes supone un contratiempo importante para Luis Enrique, ya que el internacional luso es una pieza clave en el esquema defensivo del PSG y, habitualmente, el encargado de contener a Lamine Yamal en la banda derecha. El técnico deberá buscar alternativas en esa posición, con Lucas Digne como principal candidato natural, aunque también se barajan opciones como Lucas Hernández o Warren Zaïre-Emery. El portugués, considerado uno de los mejores laterales izquierdos del momento, había demostrado en anteriores enfrentamientos su capacidad para neutralizar al extremo barcelonés.
Por su parte, el FC Barcelona también ha confirmado bajas relevantes de cara al mismo encuentro. El club azulgrana anunció que Eric García sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho y permanecerá entre tres y cuatro semanas de baja, por lo que se perderá el duelo en París y también el próximo Clásico. Asimismo, Jules Koundé sufre un esguince en el tobillo izquierdo y será baja para el partido ante el PSG; su evolución determinará si puede estar disponible para el encuentro frente al Real Madrid.