En Perú: Bautizan una planta en honor a Lionel Messi

Una nueva especie de planta descubierta en los Andes occidentales de Perú lleva el nombre de Lionel Messi, en homenaje al astro argentino del fútbol. Denominada Salvia messii, la especie fue identificada en una zona montañosa donde conviven matorrales y bosques relictos, y su hallazgo representa un nuevo aporte al conocimiento de la biodiversidad peruana. La investigación fue publicada en la revista científica Phytotaxa y destaca la importancia de explorar ecosistemas que todavía albergan especies poco conocidas.
El estudio estuvo a cargo de Paúl Gonzáles, investigador del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Rolando Uría, investigador independiente de Argentina; y Jean Capcha, integrante de la asociación Huarango Nature. Para confirmar el descubrimiento, los especialistas analizaron registros de naturaleza, realizaron colectas entre 2023 y 2025 y examinaron las características morfológicas de los ejemplares. La comparación con otras especies del género Salvia permitió determinar que se trataba de una planta hasta ahora desconocida para la ciencia.
¿Por qué fue bautizada en honor a Messi?
La Salvia messii crece entre los 2.000 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar y puede alcanzar hasta un metro y medio de altura. Las imágenes difundidas por los investigadores muestran flores blancas con delicados tonos celestes. Su presencia se ha documentado en seis localidades de los departamentos de Lima e Ica, en ambientes de transición conocidos como ecotonos, que conectan ecosistemas con características diferentes. El nombre científico rinde homenaje a Messi mediante el uso de messii, una denominación que sigue las convenciones de la nomenclatura botánica para dedicar especies a personas.
Más allá de la curiosidad que despierta su vínculo con el campeón del mundo argentino, el descubrimiento también plantea desafíos para la conservación. Los investigadores evalúan preliminarmente a la especie en la categoría En Peligro, debido a su distribución limitada y a las amenazas que enfrenta su hábitat.
Entre ellas figuran los incendios recurrentes, la apertura de caminos y trochas, el turismo no regulado, las sequías asociadas al cambio climático y la degradación ambiental. El hallazgo refuerza así la necesidad de ampliar las exploraciones científicas y proteger los matorrales andinos, ecosistemas que podrían desempeñar un papel fundamental en la conservación de la flora endémica del Perú.