Resultado Antigua vs. Xelajú - Jornada 15 Apertura 2026

Antigua GFC se hizo fuerte en el Estadio Pensativo y consiguió una contundente victoria por 3-0 ante Xelajú MC, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. El conjunto colonial aprovechó su condición de local para imponer condiciones y sumar tres puntos importantes en la lucha por mantenerse en lo más alto de la clasificación.
El marcador se abrió al minuto 14, cuando el argentino Agustín Maziero estuvo atento a un rechace del guardameta Rubén Darío Silva y envió el balón al fondo de la portería con un remate dentro del área pequeña. Con esta anotación, el delantero alcanzó los ocho goles en el certamen y volvió a demostrar su importancia en el ataque de Antigua, que se marchó al descanso con la ventaja mínima.
Antigua sentenció el partido en el segundo tiempo
En la segunda mitad, Xelajú MC intentó reaccionar mediante algunos cambios, pero fueron los locales quienes encontraron nuevamente el camino al gol. Jehú Fajardo (61'), recién ingresado al terreno de juego, amplió la diferencia con una gran acción individual por la banda y un potente disparo al palo del guardameta visitante. La superioridad colonial quedó todavía más clara al minuto 66, cuando Diego Fernández aprovechó un pase dentro del área para definir sin oposición y establecer el 3-0, apenas unos segundos después de entrar a la cancha.
Con este resultado, Antigua GFC llegó a 29 puntos en 15 partidos y se colocó como líder provisional en solitario del Apertura 2026, a la espera del encuentro pendiente entre Mixco y Municipal. Una victoria de los rojos les permitiría alcanzar la misma cantidad de unidades y superar a los coloniales por diferencia de goles. Mientras tanto, Xelajú MC se mantiene en la séptima posición con 21 puntos, fuera de los puestos de clasificación a la liguilla.
La jornada 15 concluirá este martes 20 de octubre con el enfrentamiento entre Malacateco y Comunicaciones en el Estadio Santa Lucía, programado a las 20:00 horas.