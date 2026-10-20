Cristiano Ronaldo falla un penal en triunfo del Al Nassr

Cristiano Ronaldo protagonizó una noche para el olvido este martes en la Saudi Pro League. El astro portugués del Al Nassr falló un penal en el tiempo añadido del primer tiempo y desperdició otras ocasiones claras, aunque su equipo se impuso 1-0 al Neom SC en el Al-Awwal Park de Riad gracias a un gol de João Félix.
El penalti se originó tras una falta sobre Félix, confirmada por el VAR. Ronaldo, que buscaba su gol número 982 en su carrera (tiene 981), asumió la responsabilidad desde los once metros en el minuto 45+6.
Su potente disparo se fue claramente desviado, fuera de los tres palos, en una de las pocas veces que ha fallado de esta manera en su trayectoria. El arquero rival, Marcin Bułka, había adivinado el lado, pero el balón ni siquiera fue a portería.
Una decepción evidente
La decepción del capitán del Al Nassr fue evidente. Se lamentó visiblemente y se dirigió al vestuario con frustración. En la segunda parte, Ronaldo volvió a fallar una oportunidad muy clara, con la portería prácticamente vacía, rematando por encima del travesaño. También desperdició otra chance más tarde.
Pese a la noche oscura del 7, el Al Nassr se llevó los tres puntos. En el minuto 61, João Félix, compatriota y compañero de selección de Ronaldo, marcó el tanto decisivo con un potente disparo desde fuera del área. El resultado elevó al conjunto de Riad al tercer puesto de la tabla, con 22 puntos, a tres del líder Al-Qadsiah y cerca de Al-Hilal.
El encuentro se disputó en el contexto de la reciente suspensión de 30 días y multa impuesta a Ronaldo por la Federación Portuguesa de Futbol, tras abandonar la concentración de la selección. Fue su primer partido con el club después de aquella sanción.
A pesar de los fallos individuales, la victoria mantiene vivas las aspiraciones del Al Nassr en la liga saudí. Ronaldo sigue a 19 goles del histórico hito de los 1.000 en su carrera y buscará redimirse en los próximos compromisos.