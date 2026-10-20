 Resultado PSG vs. Barcelona por Champions League
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PSG derrota al Barcelona y sigue con paso perfecto en Champions League

El bicampeón de la Liga de Campeones mantiene números perfectos tras tres partidos disputados en la fase liga.

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PSG derrotó a Barcelona por Champions League
PSG derrotó a Barcelona por Champions League / FOTO: EFE
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El centrocampista del Barcelona, Rodri no estuvo en el once de salida de Hansi Flick para medirse al París Saint-Germain en la Liga de Campeones, mientras que Gerard Martín, que arrastraba molestias, salió en la defensa junto a Pau Cubarsí, mientras que Xavi Espart estaba en el lateral derecho. La baja de Rodri, que parece que arrastra algunas molestias, fue cubierta por Marc Bernal, que apareció en el centro del campo junto a Pedri y Dani Olmo. Espart fue el hombre elegido por Flick para ocupar el lateral derecho, tras las bajas por lesión de Jules Koundé y Eric García. El portugués Joao Cancelo ocupó el lateral izquierdo

Champions League: PSG 4-2 Barcelona

El París Saint-Germain se adelantó con un gol de Doué, marcado por las numerosas ocasiones de gol de ambos equipos.

Los de Luis Enrique cobraron una renta, pero perdieron a su estrella Ousmane Dembélé, que se tuvo que retirar lesionado, al igual que el barcelonista Dani Olmo.

El PSG efectuó hasta 10 disparos, con buenas intervenciones de Joan García, pero el Barcelona también dispuso de buenas ocasiones, sobre todo un mano a mano que Safonov le ganó a Fermín López.

Ganó el PSG en un partido vibrante 

Barcelona logró empatar el partido gracias a un tanto del juvenil Xavi Espart, quien aprovechó una asistencia de Fermín para definir ante Matvey Safonov en el 55.

Previo al gol, los porteros seguían siendo importante con sus atajadas puntuales.

El 2-1 vino gracias a un gol de Lucas Hernández al 71. Previo a la anotación, Ferrán Torres había estrellado un balón en el paral.

Barcelona jugaba mejor, y ese gol de Hernández cayó como balde de agua fría, pero en una genialidad de Lamine Yamal, el Barcelona empató al 78. Yamal había fallado en la primera parte, pero con ese gol limpió su error.

Dos minutos después, y en plena alegría blaugrana, apareció Vitinha para encender el Parque de los Príncipes para el vibrante y loco 3-2 en el partido. Era un golpe mortal para el Barcelona, que luchó en grande por sacar un buen resultado de París.    

Al 82, Fabián Ruiz sentenció el duelo al marcar el 4-2. PSG logró su tercer triunfo consecutivo y sigue invicto. Además, sigue de líder de la fase liga de la Champions League 2026-2027.  

Champions League: PSG vs. Barcelona | EFE

Champions League: PSG vs. Barcelona / EFE

Champions League: PSG vs. Barcelona | EFE

Champions League: PSG vs. Barcelona / EFE

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