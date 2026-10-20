Se suspende el Malacateco vs. Comunicaciones por la lluvia

Deportivo Malacateco recibió esta noche a Comunicaciones por el cierre de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, la cual había empezado el pasado domingo con un triunfo de Aurora sobre San Pedro (2-1). Este duelo era entre el décimo y décimo primer lugar de la Liga Nacional.
El juego comenzó con dos aspectos negativos para el local. Primero, una fuerte lluvia que siguió hasta gran parte del compromiso. Segundo, la quema de pirotecnia que provocó una gran nube de humo que atrasó el juego al menos seis minutos en lo que se lograba disipar el ambiente en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos.
Al final, la lluvia le hizo una mala jugada a los equipos y la segunda parte no pudo iniciarse, por lo que el duelo fue suspendido y reprogramado para este miércoles 21 de octubre.
Resumen de la primera parte
Al ser un juego con mucha lluvia, el desarrollo se complicó y en su momento presentó inconvenientes para lo protagonistas en la elaboración de jugadas que pudieran tener un desenlace diferente al que hubo durante la primera parte.
Las posas de agua se acumulaban en el terreno de juego, y en alguna oportunidad jugaron en contra de los futbolistas.
El momento más importante del partido fue la falta cometida por Kevin Grijalva sobre Roberto Meneses, la cual terminó con penal a favor de los locales. El ejecutor fue José Correa, quien erró su remate ante una muy buena atajada de Fredy Pérez en el 27.
El portero de Comunicaciones fue protagonista al intervenir en otra jugada con peligro de gol, solo que este remate lo hacía Elíser Quiñónes.
El primer tiempo finalizó con el empate a cero goles, pero con un acumulado de lluvia importante dentro del terreno de juego.
Segundo tiempo. Partido suspendido
En el entretiempo, mientras los jugadores estaban en el camerino, la lluvia seguía cayendo de una forma constante e hizo que las posas de agua se acumularan y fueran más que las presentadas durante el primer tiempo.
Los jugadores no salieron al inicio de la segunda parte. Se mantenían resguardados en la zona de camerinos, y el duelo tuvo una espera de 40 minutos para conocer si era posible o no jugar esta misma noche.
En ese lapso, que nos llevó a las 20:50 horas, la lluvia no cesaba y había más posas de agua. Al final, el árbitro Wildomar Ramírez salió al terreno de juego a informar que dicho compromiso no se iba a jugar en su segundo tiempo, por lo que fue necesario su suspensión.
Con la reprogramación, la fecha 15 sigue inconclusa y el duelo entre "Toros" y Cremas" se completará este miércoles 21 de octubre a las 10:00 horas.