Barcelona lleva ante la UEFA la pancarta del PSG

El FC Barcelona trasladará a la UEFA su malestar por la pancarta que los aficionados radicales del París Saint-Germain desplegaron en el Parque de los Príncipes antes del enfrentamiento entre ambos equipos en la Liga de Campeones. El club azulgrana reportará el incidente al delegado del organismo europeo, con el objetivo de que quede registrado en el informe oficial y sea evaluado por los órganos disciplinarios correspondientes.
El tifo, exhibido en uno de los fondos del estadio parisino antes del inicio del encuentro, mostraba el mensaje ‘Massacre à la parisienne’ (‘Masacre a la parisina’), acompañado de la imagen de un hombre enmascarado, similar al protagonista de la película La matanza de Texas, que sostenía una motosierra con la que destrozaba el escudo del Barcelona. La puesta en escena generó polémica por el contenido violento de la representación y el mensaje dirigido contra el conjunto catalán.
Barcelona reportará más incidentes
La pancarta no fue el único incidente protagonizado por los sectores más radicales de la afición local durante el partido, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions. Los seguidores también entonaron cánticos ofensivos contra el Barça a lo largo del encuentro y encendieron bengalas después del primer gol del conjunto parisino. El PSG terminó imponiéndose por 4-2 en un duelo que, además del resultado deportivo, dejó abierta la controversia por el comportamiento de parte de su afición.
El informe del delegado de la UEFA será clave para que la Comisión de Disciplina analice lo sucedido y determine si corresponde imponer una sanción al club francés. Entre las posibles medidas figuran una multa económica o el cierre parcial del estadio, en función de la gravedad de los hechos y de las disposiciones del reglamento disciplinario relativas a los mensajes considerados inapropiados para un evento deportivo. La decisión dependerá de la valoración que realice el organismo europeo tras revisar las incidencias registradas.
El PSG ya recibió una sanción económica de 148.000 euros por distintos incidentes ocurridos durante la final de la Liga de Campeones de 2025, en la que goleó 5-0 al Inter de Milán para conquistar el título. En aquella ocasión, las multas incluyeron infracciones relacionadas con la invasión del terreno de juego, el uso de bengalas, el lanzamiento de objetos y la exhibición de mensajes contra la UEFA. El nuevo expediente podría añadir presión sobre la entidad parisina, que ahora queda a la espera de la evaluación de los hechos denunciados por el Barcelona.