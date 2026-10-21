 Barcelona lleva ante la UEFA la pancarta del PSG
Deportes

Barcelona lleva ante la UEFA la pancarta del PSG

El tifo con el lema 'Masacre a la parisina' y una motosierra destrozando el escudo del Barça desató la controversia y motivó la reacción del club azulgrana.

Compartir:
Pancarta de los aficionados del PSG al Barcelona - EFE
Pancarta de los aficionados del PSG al Barcelona / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El FC Barcelona trasladará a la UEFA su malestar por la pancarta que los aficionados radicales del París Saint-Germain desplegaron en el Parque de los Príncipes antes del enfrentamiento entre ambos equipos en la Liga de Campeones. El club azulgrana reportará el incidente al delegado del organismo europeo, con el objetivo de que quede registrado en el informe oficial y sea evaluado por los órganos disciplinarios correspondientes.

El tifo, exhibido en uno de los fondos del estadio parisino antes del inicio del encuentro, mostraba el mensaje ‘Massacre à la parisienne’ (‘Masacre a la parisina’), acompañado de la imagen de un hombre enmascarado, similar al protagonista de la película La matanza de Texas, que sostenía una motosierra con la que destrozaba el escudo del Barcelona. La puesta en escena generó polémica por el contenido violento de la representación y el mensaje dirigido contra el conjunto catalán.

Barcelona reportará más incidentes

La pancarta no fue el único incidente protagonizado por los sectores más radicales de la afición local durante el partido, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions. Los seguidores también entonaron cánticos ofensivos contra el Barça a lo largo del encuentro y encendieron bengalas después del primer gol del conjunto parisino. El PSG terminó imponiéndose por 4-2 en un duelo que, además del resultado deportivo, dejó abierta la controversia por el comportamiento de parte de su afición.

El informe del delegado de la UEFA será clave para que la Comisión de Disciplina analice lo sucedido y determine si corresponde imponer una sanción al club francés. Entre las posibles medidas figuran una multa económica o el cierre parcial del estadio, en función de la gravedad de los hechos y de las disposiciones del reglamento disciplinario relativas a los mensajes considerados inapropiados para un evento deportivo. La decisión dependerá de la valoración que realice el organismo europeo tras revisar las incidencias registradas.

El PSG ya recibió una sanción económica de 148.000 euros por distintos incidentes ocurridos durante la final de la Liga de Campeones de 2025, en la que goleó 5-0 al Inter de Milán para conquistar el título. En aquella ocasión, las multas incluyeron infracciones relacionadas con la invasión del terreno de juego, el uso de bengalas, el lanzamiento de objetos y la exhibición de mensajes contra la UEFA. El nuevo expediente podría añadir presión sobre la entidad parisina, que ahora queda a la espera de la evaluación de los hechos denunciados por el Barcelona.

Foto embed
Pancarta de los aficionados del PSG al Barcelona - Agencia EFE

En Portada

OEA condena el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppat
Nacionales

OEA condena el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa

06:31 PM, Oct 20
Brindan oportunidad laboral a los hermanos Choc Toz t
Nacionales

Brindan oportunidad laboral a los hermanos Choc Toz

06:55 PM, Oct 20
VIDEO. Guatemalteca muere apuñalada en Madrid t
Nacionales

VIDEO. Guatemalteca muere apuñalada en Madrid

04:07 PM, Oct 20
Gobernación iniciará proceso de revisión profunda de la estructura de la PNCt
Nacionales

Gobernación iniciará "proceso de revisión profunda" de la estructura de la PNC

04:48 PM, Oct 20
Boca Juniors remonta en Brasil y es finalista de la Sudamericanat
Deportes

Boca Juniors remonta en Brasil y es finalista de la Sudamericana

07:56 AM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesEstados UnidosViolenciaLiga NacionalEE.UU.PNCJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar