Khvicha Kvaratskhelia sufrió una grave lesión de rodilla

La grave lesión de Khvicha Kvaratskhelia encendió las alarmas en el Paris Saint-Germain (PSG), que perderá durante varios meses a una de sus principales figuras ofensivas. El club francés confirmó este miércoles que el delantero georgiano sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una dolencia que lo obligará a pasar por el quirófano y afrontar un prolongado proceso de recuperación.
La lesión se produjo durante el encuentro de la Liga de Campeones frente al Barcelona, que terminó con una victoria del conjunto parisino por 4-2. Kvaratskhelia tuvo que abandonar el terreno de juego alrededor de la hora de partido, visiblemente afectado y con dificultades para caminar. Según informó el PSG mediante un comunicado, el futbolista será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, aunque el tiempo exacto de recuperación dependerá de su evolución tras la operación.
Khvicha Kvaratskhelia vivía el mejor momento de su carrera
La baja del atacante georgiano supone un contratiempo importante para el equipo dirigido por Luis Enrique, que pierde a uno de sus recursos más desequilibrantes en el frente ofensivo. La gravedad de la lesión y los meses que podría permanecer alejado de la competición obligarán al cuerpo técnico a buscar alternativas para mantener la capacidad ofensiva del conjunto parisino, especialmente en una temporada en la que las exigencias de la Liga de Campeones y las competiciones nacionales requieren una plantilla amplia.
Además de Kvaratskhelia, el PSG terminó el partido contra el Barcelona con otras dos bajas sensibles. El francés Ousmane Dembélé, que se retiró en el minuto 20, sufrió una lesión en la pierna izquierda y deberá seguir un tratamiento durante las próximas semanas. Por su parte, el brasileño Marquinhos, capitán del equipo, presenta una lesión en la pierna derecha y también estará fuera de la competición durante varias semanas. De esta manera, pese al triunfo europeo, el conjunto francés afronta un panorama complicado por las lesiones de tres piezas importantes de su plantilla.