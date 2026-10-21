Olger Escobar y Nicholas Hagen pierden las finales de Copa

Los equipos de los legionarios Olger Escobar y Nicholas Hagen disputaron esta noche las finales de Copa de Canadá y Estados Unidos, respectivamente. Aunque la historia para los dos guatemaltecos fue distinta. En el caso de Escobar, su equipo el C. F. Montréal ni si quiera lo convocó para la final ante Forge F. C. Por su parte, Hagen fue el gran titular del Columbus Crew en la final de la U. S. Open Cup ante el St. Louis City SC. Ambas finales, tanto la canadiense como la estadounidense se definió con lanzamientos desde el punto penalti.
Equipo de Olger Escobar pierde la final
El Stade Saputo de Montreal fue testigo de un momento histórico para el futbol canadiense. Forge F. C., de la Canadian Premier League (CPL), se coronó campeón de la Copa Canadiense (Voyageurs Cup) al vencer a C. F. Montréal, de Olger Escobar, en la tanda de penales (4-2) tras un 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.
Se convirtió en el primer club de la CPL en conquistar el título, clasificándose además para la Concacaf Champions Cup 2027.
El partido fue intenso y tenso. En la primera mitad, Montréal tuvo la oportunidad de adelantarse cuando Prince Owusu falló un penal, detenido por el portero Dimitry Bertaud. Cuando parecía que el marcador se mantendría en cero, Antoine Batisse cabeceó un córner en el minuto 45+6 y puso el 0-1 a favor de los visitantes de Hamilton.
Al inicio del segundo tiempo, Daniel Ríos empató de cabeza (minuto 49) tras una asistencia de Fabian Herbers. La alegría local duró poco: Brayan Vera recibió la segunda amarilla y fue expulsado en el 54’, dejando a Montréal con diez hombres.
La prórroga no alteró el 1-1. En los penales, la fría sangre de los "Hammers" prevaleció. Manjrekar James convirtió el disparo decisivo.
Olger Escobar lamentablemente no entró en convocatoria para esta final.
Nicholas Hagen pierde la U. S. Open Cup
En una noche de máxima tensión en Columbus, la final de la 111.ª edición de la U. S. Open Cup enfrentó a dos equipos de la MLS: el local Columbus Crew, que buscaba su segundo título en el torneo (el último en 2002), y St. Louis City SC, debutante en la final y con una racha invicta reciente.
El partido, arbitrado por Guido Gonzales Jr., terminó 0-0 en el tiempo reglamentario y se adentró en la prórroga sin goles.
En los penales, lamentablemente Nicholas Hagen no brilló ya que sus rivales acertaron cada uno de los cinco remates hechos.
Al final de la noche, ganó el St. Louis City SC 5-3.