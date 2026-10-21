 Resultado Malacateco-Comunicaciones jornada 15 Apertura 2026
Deportes

Malacateco suma de local y agrava la crisis de Comunicaciones

Comunicaciones sufrió una nueva expulsión y cayó ante Malacateco, un resultado que mantiene a los cremas hundidos en una crisis deportiva que parece no tener final.

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Partido entre Malacateco y Comunicaciones por la jornada 15 del Apertura 2026 - Deportivo Malacateco
Partido entre Malacateco y Comunicaciones por la jornada 15 del Apertura 2026 / FOTO: Deportivo Malacateco
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Malacateco se impuso por 1-0 a Comunicaciones este miércoles 21 de octubre, en la reanudación del partido correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que comenzó la noche del martes 20 de octubre en el Estadio Santa Lucía, en Malacatán, tuvo que detenerse al descanso debido a las intensas lluvias que inundaron varios sectores del terreno de juego e impidieron continuar con normalidad. Una vez que las condiciones climáticas lo permitieron, ambos equipos regresaron a la cancha para disputar los segundos 45 minutos.

Durante la primera mitad, uno de los momentos más destacados fue el penalti que Fredy Pérez le atajó al colombiano José Correa, evitando que Malacateco tomara la ventaja antes del descanso. Ya en la reanudación, Comunicaciones intentó cambiar la dinámica del encuentro con tres modificaciones al inicio del complemento, con la intención de ganar protagonismo y controlar la posesión del balón. Los cremas consiguieron hacerse con la iniciativa durante los primeros minutos, pero el conjunto local logró asentarse y equilibrar las acciones conforme avanzó el partido.

Comunicaciones sumido en una crisis

El panorama se complicó todavía más para Comunicaciones al minuto 72, cuando Samuel Camacho, quien había ingresado para disputar la segunda parte, recibió la tarjeta roja por una entrada sobre el talón de José Ochoa. La acción fue revisada mediante el sistema de revisión de video FVS, después de que el árbitro mostrara inicialmente una tarjeta amarilla. Con un jugador menos, el equipo albo tuvo mayores dificultades para contener los ataques de los toros, que aprovecharon la superioridad numérica para buscar el gol de la victoria.

La recompensa para Malacateco llegó al minuto 86, cuando Eliser Quiñones marcó el 1-0 definitivo y aseguró tres puntos importantes para el conjunto fronterizo. El resultado dejó a Comunicaciones en el penúltimo puesto de la clasificación, con 14 unidades después de 15 jornadas, una situación que aumenta la presión sobre el equipo en medio de su difícil momento deportivo.

Por su parte, Malacateco alcanzó los 18 puntos y ascendió al noveno lugar, gracias a una victoria que le permitió cerrar con éxito un encuentro marcado por la lluvia, las decisiones arbitrales y un desenlace adverso para los cremas.

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Acción de juego entre Malacateco vs. Comunicaciones - Malacateco
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