Multitudinario recibimiento a Lionel Messi en Oviedo

El futbolista argentino Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del futbol y el que más títulos ha conquistado, ha protagonizado este jueves un multitudinario recibimiento en Oviedo, donde mañana recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
El delantero ha sido recibido por la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, en el Hotel de la Reconquista de la capital del Principado, donde le esperaban cientos de aficionados al ritmo de las tradicionales gaitas asturianas.
Acompañado de su mujer Antonela Roccuzzo, con la que ha posado ante los medios de comunicación, el astro argentino se ha acercado a muchos de los asistentes que se han citado en los aledaños del hotel para firmarles sus camisetas y fotografías.
El jurado ha otorgado este galardón al delantero, campeón de todo a nivel de clubes, con la selección de su país y a título individual, por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva" y también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".
Messi: Mi padre estaba "muy ilusionado" con el premio
Lionel Messi afirmó este jueves que su padre, fallecido el pasado 8 de agosto, estaba "muy ilusionado" con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que mañana viernes recogerá en Oviedo en una ceremonia presidida por los reyes de España.
En una entrevista con la Agencia EFE en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, Messi habló de los valores de compromiso, respeto y solidaridad que forman parte del legado que le dejó su padre.
Su padre, Jorge, estaba "muy feliz" por un galardón que va "más allá de lo que hace uno dentro de la cancha" o de lo que ha hecho durante toda su carrera, así que "seguramente lo estará disfrutando también".
Precisamente por el "significado" de este premio, su padre insistía mucho en que había que desplazarse hasta la capital asturiana para recogerlo, aunque sabían que podría ser "difícil" por los partidos que tiene con su actual equipo, el Inter Miami C.F.
Lionel Messi incidió en que aquellos valores que sus padres le transmitieron en casa, son los mismos que hoy trata de inculcarle junto a su mujer Antonela a sus tres hijos.
A nivel personal, el campeón del Mundo con Argentina en 2022 dijo sentirse "muy ilusionado", "muy feliz" y "muy agradecido" por este reconocimiento y aseguró que conoce su "significado" después de vivir más de veinte años en España.
*Información EFE.