 Carlos Grávez y sus mascotas en la Vuelta a Guatemala 2026
Deportes

Carlos Grávez engalana la Vuelta a Guatemala con sus mascotas

Conoce más de la historia de don “Freshco”, originario de Teculután, quien hoy es el gran protagonista en Guastatoya.

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Carlos Grávez con sus mascotas en Guastatoya, El Progreso, antes de la primera etapa de la Vuelta a Guatemala
Carlos Grávez con sus mascotas en Guastatoya, El Progreso, antes de la primera etapa de la Vuelta a Guatemala / FOTO: Alex Meoño
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Lo conocimos con sus mascotas Preciosa, Chiquita, Sandy María, Frijol, Capullo y Pinche en el 2015, y a lo largo de estos años, don Carlos Grávez sigue siendo uno de los personajes más importantes de la Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala

, de la cual, lleva como espectado casi tres décadas. Hoy, en la "Tierra de la Amistad", Guastatoya, El Progreso, nuevamente tuvimos la oportunidad de entrevistar a "Freshco", quien cuenta con nuevos amigos.

Con su característica bicicleta modificada, donde transporta a sus perritas, la mañana de este viernes 23 de octubre nos encontramos en las calles calurosas de Guastatoya a don Carlos Grávez, quien nos contó que estaba contento de estar otro año más en la Vuelta a Guatemala.

Para don Carlos Grávez, el ciclismo, "es un deporte bonito, saludable y alegre".

En esta oportunidad, don Carlos, quien también es conocido como "Freshco" en su natal Teculután, Zacapa, nos presentó a sus mascotas: Blanca, Totita, Chispa. Jurita, Chiquita, Perry y Queen.  

Las mascotas son un atractivo especial durante la Vuelta a Guatemala, y según don Carlos, hasta los ciclistas internacionales se le acercan para admirar a sus perritas.

La labor altruista de don Carlos Grávez 

Don Carlos Grávez también tiene una gran misión en estos eventos ciclísticos y es junta una ayuda económica que le permita seguir ayudando a rescatar perritos.

Sucede que el gran protagonista de esta mañana apoya con alimentos y techo a perros rescatados en su tierra, y con el aporte económico que recibe en las etapas, él puede seguir con esa noble labor.

"Por favor, tome una foto o video, ayudará a alimentar a los perros rescatados", es el mensaje que don Carlos coloca en su bicicleta modificada, la cual también aclara que la ayuda es voluntaria.  

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