Johan Rubio gana primera etapa de la Vuelta a Guatemala 2026

Este viernes 23 de octubre se abrió el telón de la 65 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, categoría 2.2 UCI (Unión Ciclista Internacional). El punto de concentración fue el parque central de Guastatoya en El Progreso. La "Capital de la Amistad" abrió sus brazos para recibir a la carava multicolor, la cual para este día estaba conformada por 103 ciclistas, integrantes de 18 equipos (10 nacionales y 8 extranjeros). Solo Ecuador y Bélgica, por diversas razones, no pudieron ser parte del evento más relevante del ciclismo nacional.
El recorrido comenzó con una salida controlada desde Guastatoya hasta las inmediaciones de El Rancho, donde estaba ubicado el kilómetro 0, pero en este recorrido de al menos 10 kilómetros hubo una gran caída que afectó a al menos a una veintena de competidores, pero todos lograron superar la afectación y siguieron en ruta.
El primer premio intermedio fue para Guatemala gracias a José Canastuj del ECA Electricidad, quien pasó el primer premio de montaña en el Alto de Uyus (4ta. categoría) cuando se recorría el kilómetro 26.4 de la competición.
Más adelante, el panameño Christofer Jurado ganaba la primera meta volante en Teculután (kilómetro 41 de competencia), y de ahí se empezó a marcar la competencia con un grupo fugado de 11 ciclistas, quienes mantuvieron un paso firme en el caluroso oriente del país, que los llevó de Zacapa a Izabal.
Johan Rubio (COL), José Canastuj (GUA), Miguel Ángel Díaz (MEX), Ignacio Prado (MEX), Edwin Sam (GUA), Alex Julajuj (GUA), Lian Olson (USA), Christofer Jurado (PAN), Donavan Ramírez (CRC) y Fredd Mattute (HON) eran los fugados de la competición.
Ganó Colombia
José Canstuj ganó el segundo premio de montaña del día, el cual se ubicó en el Alto Los Amates (4ta. categoría) kilómetro 113.7 de competencia y sumaba dos puntos en la jornada para ser el líder de dicha clasificación.
En las dos restantes metas volante, el guatemalteco Alex Julajuj ganó la del 137.3 y repitió para la del 158.6 en Morales, Izabal, con lo que se convirtió en el primer líder en esta especialidad.
El pelotón de fugados logró mantenerse compacto tras superadas las tres horas de competencia, y desde Teculután hasta Morales, la diferencia con el lote perseguidor logró alcanzar más de dos minutos de diferencia.
En la parte final de la etapa el pelotón principal empezó a reducirse. Poco a poco algunos ciclistas no aguantaron el ritmo después de cuatro horas de competencia y en el camino quedaron el hondureño Fredd Mattute, el estadunidense Lian Olson y el mexicano Ignacio Prado.
A 10 kilómetros de la meta, la sorpresa se daba en el pelotón de fuga. El panameño Christofer Jurado perdía paso, y con ello el pelotón quedaba más reducido.
En la definición de la etapa, el sprint fue entre el guatemalteco José Canstuj, de una gran competencia, y el colombiano Johan Rubio, quien terminó por sacar garra, corazón y fe, para terminar con el triunfo en la "Tierra de Dios".
Premios intermedios
Primera meta volante: Tortas Mila Teculután, kilómetro 41
1. Christofer Jurado (PAN)
2. Owen Wright (USA)
3. Cristian Acabal (GUA)
Segunda meta volante: Gasolinera Texaco, kilómetro 137.3
1. Alex Julajuj (GUA)
2. Christofer Jurado (PAN)
3. Donovan Ramírez (CRC)
Tercera meta volante: Entrada a Morales, kilómetro 158.6
1. Alex Julajuj (GUA)
2. Joseph Ramírez (CRC)
3. Christofer Jurado (PAN)
Primer premio de montaña: Alto de Uyus (4ta. categoría), kilómetro 26.4
1. José Canastuj (GUA)
Segundo premio de montaña: Alto Los Amates (4ta. categoría), kilómetro 113.7
1. José Canastuj (GUA).