 Previa de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026
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Así se disputará la jornada 16 del Torneo Apertura 2026

Municipal y Guastatoya acechan al líder Antigua en la jornada 16. Los resultados de este fin de semana pueden cambiar la tabla del torneo..

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Partido entre Municipal y Xelajú MC - Sexta jornada Apertura 2025 - Xelajú MC
Partido entre Municipal y Xelajú MC - Sexta jornada Apertura 2025 / FOTO: Xelajú MC
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El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala entra en una fase decisiva con la jornada 16, que se disputa entre el sábado 24 y el domingo 25 de octubre. Tras quince fechas, Antigua GFC lidera la clasificación con 29 puntos, seguido de cerca por Municipal y Guastatoya, ambos con 27. Mixco y Marquense ocupan el cuarto y quinto lugar con 24 unidades cada uno, mientras San Pedro suma 22. Más abajo, Xelajú MC y Aurora se mantienen en la pelea con 21 puntos, en un contexto en el que la lucha por los puestos de privilegio y la clasificación a la fase final se intensifica jornada tras jornada.

El sábado promete partidos de alto voltaje. A las 14:00 horas, Xelajú MC recibe a Municipal en el estadio Mario Camposeco. Los rojos, segundos en la tabla y con una sólida diferencia de goles, buscarán sumar de visita para presionar al líder, mientras los locales, con 21 puntos y un ataque productivo, pretenden escalar posiciones y aprovechar la localía.

El complemento de la jornada 16 del Apertura 2026

Más tarde, a las 18:00 horas en el Cementos Progreso, Comunicaciones enfrenta a Antigua GFC. Los cremas, que atraviesan un momento complicado con apenas 14 puntos y tres derrotas consecutivas recientes, necesitan un resultado positivo para alejarse del fondo, en tanto que los antigueños tienen la oportunidad de ampliar su ventaja en la cima. Cierra la jornada sabatina Guastatoya contra Mixco a las 20:10 horas en el David Cordón Hichos, un duelo entre dos equipos que pelean por no descolgarse de los primeros lugares.

El domingo concentra los encuentros restantes. A las 13:00 horas, Cobán Imperial recibe a Marquense en el José Ángel Rossi, un partido en el que los visitantes, con 24 puntos, buscan consolidar su posición en la zona alta, mientras los locales intentan sumar para salir de la parte media-baja. Posteriormente, San Pedro FC se mide a Malacateco a las 15:10 horas en el Municipal de San Pedro, y Suchitepéquez enfrenta a Aurora FC a las 17:30 horas en el Carlos Salazar Hijo.

Estos duelos resultan relevantes tanto para quienes aspiran a mejorar su ubicación en la tabla como para los que buscan alejarse del último lugar, donde Suchitepéquez aparece con solo 8 puntos.

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Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 - Emisoras Unidas

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