 Conferencia de prensa de Mourinho antes del Clásico español
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“El Madrid con Mourinho gana títulos”, avisa el portugués ante del Clásico

Mourinho respondió a las críticas antes del Clásico, defendió el trabajo de su equipo y recordó que el Real Madrid todavía necesita tiempo para consolidar su proyecto.

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José Mourinho, técnico del Real Madrid en conferencia de prensa - EFE
José Mourinho, técnico del Real Madrid en conferencia de prensa / FOTO: Agencia EFE
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José Mourinho defendió el trabajo que realiza al frente del Real Madrid y pidió perspectiva a la hora de valorar el rendimiento del equipo, en la rueda de prensa previa al Clásico contra el Barcelona, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports. El técnico portugués aseguró que espera recibir el reconocimiento por los aciertos de sus futbolistas y asumir las críticas cuando los resultados o el juego no sean los esperados. "No busco nada más que crédito a mis jugadores cuando lo hacen bien y críticas a su entrenador cuando lo hacemos menos bien", afirmó, al explicar su visión sobre la exigencia que acompaña al conjunto blanco.

El entrenador madridista también insistió en que su equipo todavía se encuentra en una etapa inicial de construcción y cuestionó que se le juzgue como si fuera un proyecto consolidado. "En nuestro caso, se mira a nosotros como un producto acabado, y los productos acabados del fútbol son muy difíciles, porque nunca están acabados", señaló. Mourinho recordó que el tiempo efectivo de trabajo ha sido limitado por los compromisos internacionales y consideró injusto comparar a su plantilla con equipos que llevan varios años bajo una misma dirección técnica. "Lejos de ser un producto acabado, es un producto ahora mismo inicial", explicó, antes de destacar que tanto los jugadores como el cuerpo técnico continúan conociéndose y definiendo su manera de trabajar.

Lo que espera Mourinho del Clásico

Pese a reconocer la importancia del enfrentamiento contra el Barcelona, Mourinho descartó que el Clásico vaya a determinar por sí solo el valor de su proyecto. El portugués fue contundente al resumir su confianza en la capacidad del club para competir por los principales objetivos: "El Madrid con Mourinho gana títulos", concluyó. Asimismo, restó importancia a los resultados recientes de ambos equipos y aseguró que el rendimiento previo no necesariamente influye en un partido de estas características. "Son partidos diferentes, en mi experiencia con los clásicos y derbis, lo que ha pasado antes en el momento no tiene mucho significado", sostuvo.

En esa línea, el técnico afirmó que ni la victoria del Real Madrid por 4-1 ante el Leipzig en la Liga de Campeones ni la derrota del Barcelona frente al PSG cambiarían su planteamiento o su confianza de cara al encuentro. "El momento no me dice nada, o me dice muy poco en estos partidos", insistió, al considerar que los clásicos tienen una dinámica propia. El duelo, además, llega con diferencias importantes en la clasificación: el Barcelona lidera LaLiga con 27 puntos, seis más que el Real Madrid, tercero con 21, mientras que el Atlético de Madrid ocupa la segunda posición con 22 unidades. Con este panorama, Mourinho afronta uno de los partidos más exigentes del calendario convencido de que el proceso de su equipo debe valorarse más allá de un único resultado.

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José Mourinho, técnico del Real Madrid - Real Madrid C.F.

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