El Aston Villa acaba con el invicto del City en la Premier

El Aston Villa de Unai Emery volvió a demostrar que está preparado para competir contra los grandes de la Premier League. El conjunto de Birmingham derrotó al Manchester City y puso fin a su racha de siete victorias consecutivas en el campeonato inglés, en una jornada que confirmó el gran momento de los locales. Con seis triunfos en sus últimos siete encuentros, los villanos dejaron atrás un comienzo de temporada complicado y encadenaron una semana brillante, en la que también superaron al Newcastle United y al Viking.
El gran protagonista del encuentro fue Nico Jackson, autor de un doblete que desarmó al equipo de Enzo Maresca. El delantero senegalés abrió el marcador a los seis minutos, después de aprovechar un error de Marc Guéhi en la salida del balón. John McGinn recuperó la posesión y asistió a Jackson, quien se deshizo de Elliot Anderson antes de superar a Gianluigi Donnarumma con un remate potente. El Manchester City intentó reaccionar, pero el Aston Villa mantuvo la presión y encontró en su goleador la vía para castigar nuevamente a los visitantes.
Fin a la racha del Manchester City
Erling Haaland, que regresaba tras superar una lesión, logró el empate provisional con uno de sus habituales remates de cabeza y alcanzó los nueve goles en la Premier League. Sin embargo, Jackson volvió a aparecer para devolverle la ventaja al Aston Villa con un disparo que se coló por debajo de Donnarumma. El guardameta italiano no estuvo acertado en la acción y dejó escapar una oportunidad para mantener con vida a su equipo. En el tiempo añadido, Haaland tuvo una última ocasión para rescatar un punto, pero Ian Maatsen despejó el balón sobre la línea de gol y aseguró el triunfo local.
La victoria prolonga la buena dinámica del equipo de Emery, que no pierde desde el 12 de septiembre, cuando cayó ante el Nottingham Forest. El Aston Villa se sitúa en la sexta posición, con 11 puntos, y se acerca a los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. Por su parte, el Manchester City conservará el liderato al término de la jornada, con una ventaja de tres unidades sobre el Arsenal, pero ya no podrá aspirar a completar una campaña perfecta de 114 puntos tras perder sus primeros puntos en el campeonato. En Villa Park, el proyecto de Emery volvió a dar señales de crecimiento y dejó claro que el conjunto de Birmingham quiere pelear por objetivos ambiciosos esta temporada.