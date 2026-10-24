Guatemala con victoria en la Copa Mundial y Festival Sub-15

La selección Sub-15 de Guatemala inauguró con éxito su andadura en la edición inaugural de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA al imponerse 1-0 a Singapur en el Complejo de Competición de Hovsan, en Bakú (Azerbaiyán). El tanto decisivo lo firmó Giancarlo Marroquín, en un encuentro disputado en formato de fútbol 8, con dos tiempos de 20 minutos. Bajo la dirección del entrenador Édgar Cotto, los jóvenes chapines —nacidos en 2011 y 2012— mostraron orden y efectividad en su debut absoluto en una competencia oficial de esta categoría organizada por la FIFA.
El combinado guatemalteco integra el Grupo P junto a Singapur, Canadá, Samoa Americana, Honduras y Guinea. Tras el triunfo inicial, su calendario de la fase de clasificación contempla tres duelos programados para este 25 de octubre; contra Canadá (12:15), Samoa Americana (7:00), Honduras (23:00) y el 26 de octubre ante Guinea (5:45) en un sistema de todos contra todos. Estos encuentros se desarrollan entre el 24 y el 26 de octubre.
Guatemala en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA
La competencia, que se celebra del 24 al 30 de octubre de 2026 en la capital azerbaiyana, reúne a cerca de 190 selecciones masculinas. La mayoría de los partidos se juegan en el Complejo de Hovsan —con múltiples canchas simultáneas de dimensiones reducidas (68 × 47 metros) y porterías de tamaño reglamentario—, mientras que la ceremonia inaugural y las finales de cada nivel se disputan en el Crystal Hall.
El formato innovador prioriza el desarrollo: tras una fase de grupos de cuatro a cinco partidos, los equipos se distribuyen en seis niveles (tiers A a F) según su rendimiento. En la segunda fase, cada selección disputa otros cuatro o cinco encuentros; ninguna queda eliminada y el ganador del Tier A se corona campeón.
Este debut victorioso representa un paso importante para el fútbol formativo guatemalteco. La participación en un evento de alcance mundial, abierto a casi todas las asociaciones afiliadas a la FIFA y centrado en la formación de jugadores nacidos entre 2011 y 2012, ofrece a los jóvenes una experiencia internacional de alto nivel.