Flick evita entrar en la polémica arbitral previo al Clásico

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró que confía plenamente en los árbitros antes de enfrentarse al Real Madrid en el Clásico correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports. El técnico alemán evitó entrar en la polémica arbitral, elogió a José Mourinho, a quien se medirá por primera vez en su carrera, y confirmó que Jules Koundé no estará disponible para el encuentro. Pese a las nueve victorias consecutivas del conjunto azulgrana y al ambiente que sitúa a su equipo como favorito, Flick advirtió que el partido tendrá una exigencia especial. "Un clásico es diferente. Creo que es el mejor partido que puede ofrecer este deporte, todo el mundo tiene puesto los ojos en estos partidos. Se ganan solo tres puntos, pero es mucho más que eso y es fantástico poder formar parte de esto. Todos estamos implicados, listos y tengo confianza en mi equipo", afirmó.
Uno de los asuntos que centró la conferencia de prensa fue el debate sobre las actuaciones arbitrales y la posibilidad de que la polémica influya en el desarrollo del encuentro. Flick fue contundente al expresar su postura: "Cada uno de nosotros formamos parte de este maravilloso deporte. Es importante proteger a todos, a los árbitros también. No quiero hablar de este tipo de cosas". El alemán también rechazó alimentar la discusión sobre las declaraciones procedentes del Real Madrid y dejó claro que su prioridad es preparar a sus jugadores. "Mira, prefiero centrarme en mi equipo, sé que tiene que ver con titulares y no quiero titulares, quiero centrarme en el partido", respondió. En cuanto a la situación física de Koundé, confirmó que el defensa francés será baja porque el cuerpo técnico no quiere correr riesgos. "No estará mañana, no queremos arriesgar con él. No llega en el momento adecuado, hay que aceptarlo", explicó.
Flick reconoció a Mourinho
Flick también dedicó palabras de reconocimiento a Mourinho, a quien describió como "un colega, un compañero de profesión" y un entrenador que ha demostrado su capacidad en los diferentes equipos que ha dirigido. "Cuando alguien gestiona equipos a este nivel y durante tantos años, hablamos de calidad y lo ha demostrado en todos los clubes en los que ha estado", señaló el entrenador azulgrana, que expresó sentir "el mayor" de los respetos por el portugués. Sobre el Real Madrid, anticipó que se encontrará con un rival motivado y lleno de confianza, al que considera uno de los mejores del mundo. "Tienen jugadores fantásticos, sobre todo en el último cuarto de campo, y cuentan con mucha confianza", comentó. Además, destacó su fortaleza física y su peligro en las jugadas a balón parado, aspectos que obligarán al Barcelona a mejorar su rendimiento defensivo. "Tenemos que defender mucho mejor de lo que hicimos en París", advirtió, en referencia a la derrota ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.
El técnico alemán también valoró la aportación de Rodri Hernández, cuyo posible fichaje por el Real Madrid había generado comentarios durante el mercado de verano. Flick pidió centrar la atención en su papel dentro del Barcelona y destacó su influencia en el centro del campo junto a Pedri. "Cuando pudimos firmar a Rodri, todo el mundo en el club estaba plenamente convencido de que nos iba a ayudar mucho. Es una pieza que nos da mucho, lo hemos visto en estos partidos, hemos visto su impacto en el equipo, y estoy muy contento de que esté aquí, porque junto con Pedri nos aportan mucha calidad en el centro del campo", manifestó.
Asimismo, elogió a Xavi Espart por su actuación frente al PSG, aunque recordó que todavía tiene margen de crecimiento: "Para mí, ya lo dije, es un jugador increíble, pero también tiene margen de mejora, hay que seguir trabajando con ello y lo tiene que seguir demostrando". Finalmente, Flick insistió en que el Clásico representa una oportunidad para seguir evolucionando como equipo y reiteró su confianza en sus jugadores ante un desafío que considera mucho más que un partido por tres puntos.