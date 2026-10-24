 Resultado Comunicaciones vs. Antigua por el Apertura 2026
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Comunicaciones derrota al Antigua y llega a cinco triunfos

Tras la derrota, Antigua puede perder el liderato del campeonato.

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Comunicaciones venció a Antigua por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026
Comunicaciones venció a Antigua por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 / FOTO: Comunicaciones
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Comunicaciones, penúltimo lugar del campeonato, recibió la noche de este sábado 24 de octubre, a Antigua G. F, C., del técnico argentino Mauricio Tapia, que buscaba en el estadio Cementos Progreso retener el liderato. 

Paolo Dantz estuvo muy participativo en los primeros 10 minutos de juego, produciendo dos jugadas con peligro de gol.

En el 11, un empujón de Alexander Robinson sobre Erick Lumus, quien se reencuentra con actividad deportiva, fue marco como penal. Tapia usó su primera tarjeta del Football Video Support (FVS), pero la decisión de Bryan López se mantuvo y ahí apareció Dairon Reyes para vencer a Luis Mor´n y colocar el 1-0 al 15.

Cuando era el 26 de juego, Óscar Castellanos cometió una fuerte falta que le costó la roja y por ende expulsión en el partido, para dejar al plantel visitante con 10 jugadores para lo restante del partido.

Las cosas se complicaban más para Antigua y que López marcó un penal por falta de José Gálvez sobre Axel De La Cruz. Esta vez, el ejecutor fue Karel Espino, quien pretendió un potente remate, el cual fue totalmente desviado del travesaño de Morán y Comunicaciones no aprovechó dicha ventaja.

Apertura 2026: Llegó el quinto triunfo blanco 

Para la segunda parte, Mauricio Tapia reacomodó a sus jugadores y retiró del campo a Edgard Camargo y Agustín Maziero por Allan García y Kevin López, respectivamente. Por su parte, los "Cremas" del Comunicaciones solo hacían una variante: Axel De la Cruz por Bryan Guerra.   

Al final, Comunicaciones y Antigua ya no se hicieron daño, y el equipo de Roberto Montoya se encontró nuevamente con el triunfo. Tras tres derrotas, ante San Pedro, Aurora y Malacateco, el "Crema" suma otra vez de tres y llegó al quinto triunfo del certamen.

Pese a ser su quinto triunfo en 16 partidos, los capitalinos mantienen números rojos: más derrotas que ganancia, un comparativo de 9 ante 5.

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Comunicaciones suma cinco triunfos en el Apertura 2026 - Cortesía RR

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