 Romano Floriani Mussolini marca su primer gol en la Serie A
Deportes

El apellido Mussolini vuelve a sonar fuerte en Italia

Romano Floriani Mussolini, bisnieto del dictador italiano Benito Mussoliini, hizo historia en la Serie A.

Compartir:
Romano Floriani Mussolini es bisnieto del dictador italiano Benito Mussolini
Romano Floriani Mussolini es bisnieto del dictador italiano Benito Mussolini / FOTO: IG de Romano Floriani Mussolini
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Romano Floriani Mussolini, bisnieto del dictador italiano Benito Mussoliini, marcó el martes su primer gol en Serie A con el Lazio en la victoria por 2-6 ante el Sassuolo, en la novena jornada de la Serie A.

El lateral derecho, de 23 años, anotó el 1-3 en el minuto 16 al aprovechar un centro de Kenneth Taylor desde la banda.

El balón atravesó el área sin que Mattia Zaccagni ni Tijjani Noslin llegaran a tocarlo y Floriani Mussolini se deslizó para rematarlo y batir a Stefano Turati, guardameta del Sassuolo.

El tanto fue anulado inicialmente por fuera de juego, pero el VAR lo dio por válido al comprobar que ninguno de sus compañeros había intervenido en la jugada.

El gol contribuyó a la victoria del equipo dirigido por Gennaro Gattuso, que se colocó líder en solitario a la espera de lo que haga el Inter de Milan este miércoles y se mantiene invicto, con ocho victorias y un empate.

¿Quién es Floriani Mussolini?

Floriani Mussolini, formado en las categorías inferiores del Roma antes de pasar al Lazio en 2016, jugó cedido en varios equipos, entre ellos el Juve Stabia y el Cremonese, antes de regresar al conjunto romano.

Es hijo de Alessandra Mussolini y bisnieto del político y dictador italiano, fundador del fascismo, que gobernó Italia durante gran parte del periodo entre 1922 y 1943.

Aunque el jugador intentó mantener siempre su carrera al margen de la figura de su bisabuelo.

En una entrevista en 2024, afirmó que Benito Mussolini fue "una figura muy importante para Italia", y aseguró que las cuestiones relacionadas con su apellido no le interesaban y que su trabajo no tenía nada que ver con ellas.

Foto embed
Romano Floriani Mussolini, jugador de la Lazzio - Instagram de Romano Floriani Mussolini

¿Quién era Benito Mussolini?

Benito Amilcare Andrea Mussolini fue un político, militar y dictador italiano, líder del Partido Nacional Fascista y del Partido Fascista Republicano. Fue presidente del Consejo de Ministros Reales desde 1922 hasta 1943.

Mussolini estableció un régimen totalitario durante el período conocido como fascismo italiano, bajo el beneplácito del rey Víctor Manuel III, hasta su colapso en la Segunda Guerra Mundial. Como dictador y fundador del fascismo, Mussolini inspiro la expansión internacional de movimientos fascistas durante el periodo de entreguerras.

Mundial Italia 1934, un título con la presión de Benito Mussolini

El líder fascista Benito Mussolini se ganó el protagonismo durante la Copa del Mundo de la FIFA tras una amenaza previo a la final Italia-Checoslovaquia.

*Información EFE.

En Portada

Arévalo veta reformas relacionadas con la prisión preventiva t
Nacionales

Arévalo veta reformas relacionadas con la prisión preventiva

09:30 AM, Oct 28
Minex anuncia cambio de embajador de Guatemala ante Estados Unidost
Nacionales

Minex anuncia cambio de embajador de Guatemala ante Estados Unidos

10:40 AM, Oct 28
Sale a la luz una posible causa del fatal accidente de trenes en Españat
Internacionales

Sale a la luz una posible causa del fatal accidente de trenes en España

09:00 AM, Oct 28
Temporada de lluvias cierra con 23 fallecidos y más de 224 mil afectadost
Nacionales

Temporada de lluvias cierra con 23 fallecidos y más de 224 mil afectados

08:03 AM, Oct 28
Surgen videos de la devastadora escena tras el choque de dos trenes en España t
Internacionales

Surgen videos de la devastadora escena tras el choque de dos trenes en España

07:26 AM, Oct 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCReal MadridLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Justicia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar