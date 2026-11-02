El clásico paraguayo deja un fallecido y un herido

El superclásico del fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño terminó con un saldo trágico fuera de la cancha: un hincha fallecido por una herida de arma blanca y otro que permanece hospitalizado tras recibir un disparo en el pecho. Los hechos ocurrieron después de la victoria por 0-2 del Decano sobre su máximo rival, en un encuentro que también estuvo marcado por graves disturbios en las tribunas.
La víctima mortal fue identificada como Jorge Daniel Acosta López, de 25 años, quien llegó al Hospital del Trauma de Asunción con una herida de arma blanca en el pecho, pero falleció pese a los esfuerzos del personal médico. El jefe de la séptima comisaría de Asunción, Ricardo Chaparro, explicó que dos personas lo dejaron en el centro asistencial y se marcharon sin proporcionar información sobre lo sucedido. Por su parte, familiares del joven sospechan que fue atacado por aficionados de Olimpia en la ciudad de Lambaré, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades.
Nuevo saldo trágico en el clásico paraguayo
El segundo caso corresponde a Darío Rubén Barrios Colmán, de 42 años, identificado como seguidor de Olimpia, quien recibió un disparo en el pecho y fue encontrado herido sobre una acera. Según reportes de la prensa paraguaya, el hombre se encontraba viendo el partido en una despensa cuando salió solo a la calle y terminó siendo víctima del ataque. Su estado de salud fue reportado como reservado.
La violencia también se hizo presente dentro del estadio durante el encuentro. Los incidentes comenzaron al minuto 68, después de que Romeo Benítez celebrara con un baile su anotación, lo que provocó que aficionados de Cerro Porteño lanzaran botellas, objetos y sillas hacia el futbolista. La situación obligó a intervenir a la Policía y, tras el pitazo final, un grupo de seguidores azulgranas invadió el terreno de juego y se enfrentó con los agentes. La Fiscalía paraguaya informó posteriormente de la detención de seis personas señaladas por protagonizar los disturbios, quienes fueron citadas a declarar.