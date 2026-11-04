 Rodri se une a la lista de lesionados del Barcelona
Deportes

Rodri se une a la lista de lesionados del Barcelona

Rodri será baja ante el Atlético de Madrid este fin de semana y todo apunta a que tampoco podrá estar con España en los próximos partidos de la fecha FIFA.

Compartir:
Rodri haciendo ejercicios de calentamiento - EFE
Rodri haciendo ejercicios de calentamiento / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Barcelona recibió una noticia preocupante de cara a sus próximos compromisos, luego de confirmar que el centrocampista Rodrigo Hernández 'Rodri' sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. El futbolista madrileño será baja para el partido de este domingo ante el Atlético de Madrid, después de presentar molestias físicas durante el encuentro de la Liga de Campeones frente al Aston Villa, en el que fue sustituido al descanso.

El club azulgrana informó este miércoles, tras las pruebas médicas realizadas al jugador, que se trata de una "pequeña lesión". Sin embargo, no estableció un plazo concreto para su regreso y explicó que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de las molestias. La ausencia del centrocampista también tendrá consecuencias para la selección española, ya que no podrá participar en los próximos compromisos de la Liga de las Naciones frente a Chequia e Inglaterra.

Nueva baja para el Barcelona

La baja de Rodri supone un contratiempo para Hansi Flick, pues el mediocampista se ha convertido en una pieza importante desde su llegada al Barcelona procedente del Manchester City durante el pasado verano. Hasta el momento, ha disputado 14 partidos como titular, 10 en LaLiga y cuatro en la Liga de Campeones, además de acumular 945 minutos, una cifra que lo coloca como el quinto futbolista con mayor participación en la plantilla.

Ante este escenario, el entrenador alemán deberá encontrar una alternativa para cubrir su ausencia en el centro del campo. Marc Bernal aparece como una de las opciones, después de ocupar ese puesto frente al Aston Villa, aunque también podría apostar por Frenkie de Jong, quien ha comenzado a recuperar protagonismo tras superar una lesión de rodilla. La ausencia de Rodri se suma a una lista de bajas que ya incluye a Jules Koundé, Eric García, Xavi Espart, Andreas Christensen, Dani Olmo y Roony Bardghji.

Foto embed
Rodri Hernández en el partido entre FC Barcelona y Valencia - Agencia EFE

En Portada

Accidente en Villa Nueva: Tráiler volcado y locales de mercado destruidost
Nacionales

Accidente en Villa Nueva: Tráiler volcado y locales de mercado destruidos

06:19 AM, Nov 04
Video capta el momento exacto en que tráiler vuelca y destruye locales en mercado de Villa Nuevat
Nacionales

Video capta el momento exacto en que tráiler vuelca y destruye locales en mercado de Villa Nueva

07:49 AM, Nov 04
Rodri se une a la lista de lesionados del Barcelonat
Deportes

Rodri se une a la lista de lesionados del Barcelona

07:12 AM, Nov 04
Vehículos de transporte pesado obstaculizan la circulación en la capitalt
Nacionales

Vehículos de transporte pesado obstaculizan la circulación en la capital

07:31 AM, Nov 04
Del tenis a los despachos: Nadal tendrá un cargo en el Real Madridt
Deportes

Del tenis a los despachos: Nadal tendrá un cargo en el Real Madrid

07:51 AM, Nov 04

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal Madrid#LaLiga65VueltaLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar