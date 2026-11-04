Rodri se une a la lista de lesionados del Barcelona

El Barcelona recibió una noticia preocupante de cara a sus próximos compromisos, luego de confirmar que el centrocampista Rodrigo Hernández 'Rodri' sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. El futbolista madrileño será baja para el partido de este domingo ante el Atlético de Madrid, después de presentar molestias físicas durante el encuentro de la Liga de Campeones frente al Aston Villa, en el que fue sustituido al descanso.
El club azulgrana informó este miércoles, tras las pruebas médicas realizadas al jugador, que se trata de una "pequeña lesión". Sin embargo, no estableció un plazo concreto para su regreso y explicó que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de las molestias. La ausencia del centrocampista también tendrá consecuencias para la selección española, ya que no podrá participar en los próximos compromisos de la Liga de las Naciones frente a Chequia e Inglaterra.
Nueva baja para el Barcelona
La baja de Rodri supone un contratiempo para Hansi Flick, pues el mediocampista se ha convertido en una pieza importante desde su llegada al Barcelona procedente del Manchester City durante el pasado verano. Hasta el momento, ha disputado 14 partidos como titular, 10 en LaLiga y cuatro en la Liga de Campeones, además de acumular 945 minutos, una cifra que lo coloca como el quinto futbolista con mayor participación en la plantilla.
Ante este escenario, el entrenador alemán deberá encontrar una alternativa para cubrir su ausencia en el centro del campo. Marc Bernal aparece como una de las opciones, después de ocupar ese puesto frente al Aston Villa, aunque también podría apostar por Frenkie de Jong, quien ha comenzado a recuperar protagonismo tras superar una lesión de rodilla. La ausencia de Rodri se suma a una lista de bajas que ya incluye a Jules Koundé, Eric García, Xavi Espart, Andreas Christensen, Dani Olmo y Roony Bardghji.