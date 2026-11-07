 Lucas Tylty sorprende a Lionel Messi con emotivo recuerdo
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Influencer Lucas Tylty sorprende a Lionel Messi con emotivo recuerdo

Asimismo, Lucas Tylty aprovechó para que “Leo” le firmara su colección de camisetas del astro argentino.

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Influencer brasileño sorprendió a Lionel Messi
Influencer brasileño sorprendió a Lionel Messi / FOTO: @messi10_rey
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El empresario e influencer brasileño, Lucas Tylty, quien es fanático del futbolista argentino Lionel Messi, lo ha sorprendido de una forma increíble con dos detalles los cuales ya son virales en el mundo.

Lucas Tylty visitó a Lionel Messi en las instalaciones del Inter Miami, el club al cual defiende el astro argentino, quien ya se despidió de la Selección de Argentina, y le hizo entrega de una medalla que para el jugador tiene un valor indescriptible.

Lionel Messi recibió la medalla de campeón de su primer torneo internacional, la Copa de la Amistad de 1996, la cual se realizó en territorio peruano, explica una de las cuentas fans de la superestrella argentina. 

Según "King Messi 10", Lionel Messi jugó dicho torneo internacional con la categoría 87 del Newell's Old Boys, club que vio dar los primeros pasos como futbolista del que más adelante sería una leyenda. El cuadro de Argentina se enfrentó en la final a Cantolao A el 4 de febrero de 1996 y el resultado fue 7-1 a favor del cuadro de Lionel Messi, que en esa final marcó en tres oportunidades.

Sin duda alguna, dicho obsequio vino a remover los sentimientos del argentino, quien al momento de ser fotografiado mostraba una sonrisa que lo decía todo por el especial regalo dado por el influencer brasileño.

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Lionel Messi con la medalla de campeón con el Newell's Old Boys en 1996 - @messi10_rey

Firma una colección de camisolas

Otro de los momentos especiales que dejó la visita de Lucas Tylty a Lionel Messi fue que le presentó una colección de camisolas que en su momento portó el jugador argentino en los distintos clubes en los cuales participó.

Sucede que Tylty es tan seguidor de Messi, que se convirtió en un coleccionista de camisolas y ante "Leo" le presentó al menos 15, donde destacaron las del Barcelona, París Saint-Germain, Inter Miami y de la Selección de Argentina. Además, le firmó una camisola de la selección de Brasil.

En ese momento, Lucas Tylty dijo que una de sus camisolas favoritas es la utilizada en aquella semifinal de la UEFA Champions League, cuando el Barcelona empató ante Chelsea en la última jugada del partido con un gol de Andrés Iniesta a pase de Messi, y que le dio al equipo de Pep Guardiola el boleto a la final ante Manchester United, al cual derrotó 2-0.

Aquel partido, el Barcelona usó una camisola amarilla y pantaloneta azul. El partido fue el 6 de mayo de 2009 en Stamford Bridge.

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