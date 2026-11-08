 Brighton es la gran sorpresa en la Premier League
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Brighton da la sorpresa en la Premier League y se mete en la pelea por el liderato

Tras completarse 10 jornadas de la Premier League, el Brighton se consolida como la gran sorpresa del torneo al ocupar el segundo lugar, solo por detrás del Arsenal.

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Celebración del Brighton en la Premier League - Premier League
Celebración del Brighton en la Premier League / FOTO: Premier League
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El Brighton se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Premier League. El conjunto dirigido por Fabian Hürzeler atraviesa un gran momento de forma y este domingo dio otra muestra de su potencial al imponerse por 2-0 al Brentford, un resultado que le permitió escalar hasta la segunda posición de la clasificación y colocarse como uno de los principales perseguidores del Arsenal.

La victoria comenzó a tomar forma gracias a una auténtica joya de Diego Gómez, quien abrió el marcador con una espectacular volea de zurda que terminó en una de las escuadras. El panorama se complicó todavía más para el Brentford cuando Igor Thiago fue expulsado en el minuto 23, apenas después de encajar el primer tanto. Con la ventaja numérica y futbolística, el Brighton amplió la diferencia antes del descanso mediante un penalti convertido por Pascal Gross.

El Brighton es la sensación de la Premier League

Los números respaldan el gran momento de las 'Gaviotas', que han conseguido seis victorias en sus últimas siete jornadas de la liga inglesa. Esa racha les ha permitido alcanzar los puestos más altos de la tabla, donde ocupan el segundo lugar, a cinco puntos del liderato que pertenece al Arsenal. En contraste, el Brentford atraviesa una etapa menos favorable: se mantiene en la octava posición, pero apenas ha conseguido una victoria en sus últimos cinco compromisos ligueros.

El buen rendimiento del Brighton no se limita al campeonato inglés. El equipo de Hürzeler también está firmando una destacada participación en la UEFA Conference League, competición en la que ocupa el quinto puesto de la fase de liga, con dos triunfos y un empate en tres encuentros. Su solidez en ambos frentes comienza a convertirlo en un rival a tener en cuenta y en uno de los candidatos a pelear por el título continental. Por ahora, las 'Gaviotas' vuelan alto y se consolidan como una de las grandes sorpresas del fútbol europeo.

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