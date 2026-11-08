 Desparece reconocido exfutbolista Henry Milian en Escuintla
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Desparece reconocido exfutbolista Henry Milian en Escuintla

Familiares detallaron que el exjugador sufrió un cuadro de desorientación y piden ayuda de la población para dar con el paradero.

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Henry Milian se encuentra desaparecido
Henry Milian se encuentra desaparecido / FOTO: Redes sociales y Futbol de Primera División Guatemala
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Familiares del exfutbolista guatemalteco, Henry Contreras Milian, conocido dentro del deporte como Henry Milian o "Pitufo" informaron sobre su desaparición en un sector de Escuintla tras un cuadro de descompensación y desorientación.

La prima de Henry Milian dio declaraciones a un medio local e informó que el exfutbolista salió a eso de las 05:30 horas de este domingo 8 de noviembre y usó su vehículo particular (un carro Mitsubishi rojo con placas 056GWM).

De acuerdo con su relato, la esposa intentó detenerlo, pero Milian iba a exceso de velocidad. Antes de su desaparición había sufrido un cuadro de descompensación y de desorientación. Por lo que esta situación pone en máxima alerta a los familiares del que también es presidente del COCODE del cuadro La Industria en Escuintla. 

La información que tiene la familia es que Henry Milian tomó ruta hacia Antigua Guatemala en Sacatepéquez, por lo que algunos de sus seres cercanos viajaron a ese punto; aunque también dijo que hay familia buscándolo en Puerto San José, Cocales y Santa Lucía Cotzumalguapa.  

Contacto para dar información

La familia publicó una imagen donde se solicita información para dar con el paradero del exfutbolista chapín. Las personas que tengan alguna noticia sobre él, se pueden comunicar a los teléfonos:

  • 5995-6485
  • 4866-9187 (esposa)

Henrry Milian, de 43 años, estuvo en la parte final de su carrera con equipo de Liga Primera División como Aurora, Santa Lucía Cotzumalguapa, Coatepeque, Quiché y Siquinalá. También tuvo un paso importante en clubes de la Liga Nacional de Guatemala. 

Con Siquinalá logró el ascenso a Liga Nacional y con Quiché salió campeón en Primera División.  

Henry Milián - Santa Lucía Cotzumalguapa

Mediocampista de 37 años originario de Escuintla. Ha jugado en varios equipos de la Liga Nacional y de Primera División como Aurora, Escuintla y Siquinalá, con quién logró el ascenso a la categoria mayor del balompié guatemalteco.

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Henry Milian, exfutbolista guatemalteco - Redes sociales

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