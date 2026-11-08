Detienen a hombre en Los Ángeles por acosar a LeBron James

Un hombre fue detenido por presuntamente acosar al astro del básquetbol LeBron James en las inmediaciones de su residencia en Brentwood, un exclusivo barrio de Los Ángeles. El sospechoso fue localizado el viernes por la noche después de que el equipo de seguridad del jugador detectara movimientos sospechosos a través de las cámaras de vigilancia de la propiedad.
De acuerdo con los reportes policiales, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acudieron al lugar alrededor de las 9:39 p. m., luego de recibir una llamada que inicialmente fue registrada como un posible intento de robo. Sin embargo, el hombre terminó bajo arresto por un presunto delito grave de acoso (felony stalking), una figura penal que en California puede conllevar una pena de hasta cuatro años de prisión, además de posibles órdenes de alejamiento.
El hombre decía ser hijo de LeBron James
Según información difundida por NBC Los Ángeles, durante la intervención policial el detenido aseguró ser hijo de LeBron James, aunque ninguna autoridad respaldó esa afirmación. Los agentes lo encontraron en el exterior de la vivienda y, hasta el momento, no existen indicios de que haya conseguido ingresar al inmueble. La detención se produjo en el bloque 500 de North Tigertail Road, dirección que coincide con la residencia que el basquetbolista adquirió antes de incorporarse a los Lakers en 2018.
James, de 41 años, no se encontraba en Los Ángeles cuando ocurrió el incidente. El jugador estaba en Cleveland, donde los Philadelphia 76ers, su actual equipo, sufrieron una derrota por 119-95 ante los Cavaliers en un encuentro de la NBA Cup. El estadounidense afronta su temporada número 24 en la NBA y, aunque se trasladó a Filadelfia durante el receso de temporada, su familia decidió permanecer en California, por lo que la propiedad de Brentwood continúa siendo su principal residencia.
Por ahora, los representantes del jugador han evitado pronunciarse sobre lo sucedido, mientras que la Fiscalía del Condado de Los Ángeles tiene previsto revisar el expediente para determinar si presenta cargos formales contra el detenido. Las autoridades tampoco han aclarado si existieron episodios anteriores de acoso o cuánto tiempo permaneció el sospechoso frente a la vivienda. El caso vuelve a poner bajo atención la seguridad del entorno familiar de una de las figuras más reconocidas del deporte mundial.