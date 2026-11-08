 Lionel Messi repite como máximo goleador de la MLS
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Lionel Messi repite como máximo goleador de la MLS

Messi volvió a ser la gran referencia ofensiva del Inter Miami y de toda la MLS, al conquistar el Botín de Oro por segundo año consecutivo

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Lionel Messi, jugador del Inter Miami - EFE
Lionel Messi, jugador del Inter Miami / FOTO: Agencia EFE
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Lionel Messi volvió a demostrar su vigencia en el fútbol estadounidense al conquistar, por segundo año consecutivo, el Botín de Oro de la MLS. El delantero argentino terminó la temporada regular con 26 goles y se convirtió nuevamente en el máximo anotador del campeonato, pese a no conseguir marcar en la última jornada, disputada este sábado. Su perseguidor más cercano fue el croata Petar Musa, del Dallas, con 22 tantos, mientras que el inglés Sam Surridge, del Nashville, completó el podio con 21.

La última fecha de la fase regular también dejó como protagonista al Nashville, que estableció un nuevo récord de puntuación en la historia de la MLS al finalizar con 77 unidades. El equipo, que conquistó la Supporters' Shield, superó los 74 puntos que había conseguido el Inter Miami en 2024 y aseguró el primer puesto de la Conferencia Este. Por su parte, los Vancouver Whitecaps terminaron en lo más alto del Oeste, después de imponerse 0-2 al Montreal.

Lo que viene para Messi y el Inter Miami

El Inter Miami, segundo del Este, cerró la primera parte del campeonato con un empate 3-3 frente al Charlotte, en un encuentro en el que dejó escapar una ventaja de tres goles. Ian Fray, Luis Suárez y Rodrigo de Paul marcaron para el conjunto de Florida, que sufrió la remontada de su rival en la segunda mitad. Pese al resultado, Messi pudo celebrar otro reconocimiento individual que confirma su protagonismo en el fútbol norteamericano.

Con la temporada regular finalizada, los equipos ya conocen su camino hacia el título, cuyos playoffs comenzarán el próximo 19 de noviembre. El Inter Miami tendrá como primer rival al Columbus Crew, que consiguió su clasificación en la última jornada tras vencer 3-4 al Chicago Fire con un gol decisivo de Brais Méndez en el minuto 93. Mientras tanto, Nashville y Vancouver afrontarán la fase final como los principales referentes de sus respectivas conferencias, en una carrera por el campeonato que tendrá nuevamente a Messi como uno de sus grandes atractivos.

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Lionel Messi, jugador de Inter Miami - EFE

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