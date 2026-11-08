Resultado entre Antigua vs. Malacateco por el Apertura 2026

En el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el cuadro "Panza Verde" del Antigua G. F. C., que dirige el técnico argentino Mauricio Tapia, logró un triunfo valioso ante Deportivo Malacateco, del guatemalteco Carlos Robles, y matemáticamente es el primer equipo en lograr boleto para disputar la fase final del Torneo Apertura 2026, asimismo, queda a un triunfo de ser semifinalista de forma directa cuando restan tres fechas para que finalice la fase regular, la cual será el 28 de noviembre.
Apertura 2026: Antigua 2-0 Malacateco
Antigua comenzó fulminante el partido y en al menos 30 segundos ya ganaba 1-0 gracias al gol de camerino del argentino Agustín Maziero. Un pase largo de Suhander Zúñiga llegó al espacio de Maziero, quien le ganó la espalda a Juan Esqueda, y quedó frente al portero Humberto Acevedo, al cual lo venció con un toque sutil de su pie derecho.
El partido transcurrió al ritmo y a la orden del Antigua. Malacateco no tenía grandes opciones en el compromiso. Pero el juego tuvo un momento clave, y fue al 32 cuando una lesión sacó del partido al autor del gol, Agustín Mazierro. El puesto del sudamericano lo ocupó Juan Francisco Apaolaza.
El también argentino, Apaolaza, tuvo su gran momento al 51, cuando en una jugada por la derecha, José Gálvez centró y apareció una pierna de Juan Francisco para anotar casi de carambola el 2-0 y con ello sentenciar el partido desde el arranque del segundo tiempo.
En la recta final, Malacateco tomó protagonismo y arrinconó a su rival. Kevin Ramírez tuvo dos claras oportunidades de gol, pero las desaprovechó ante la buena intervención del portero mundialista juvenil, Jorge Moreno.
Fue una noche perfecta para Antigua: Ganó, sigue de líder y se clasifica a la fase final, y queda a un triunfo de ser semifinalista de forma directa.
Antigua irá por la lucha del título
Con 19 partidos disputados, de un total de 22, el equipo de Mauricio Tapia cumplió con el primer objetivo: meterse entre los seis equipos que lucharán por la copa del Torneo Apertura 2026. Quedan cinco plazas disponibles.
Antigua llegó este domingo a 38 puntos, y es el líder del certamen. Aurora que es séptimo puesto y con un duelo pendiente, tiene 25 puntos y de ganar los últimos 12 puntos en juego para ellos, llegaría a 37 unidades, lo que hace sea inalcanzable al cuadro antigüeño.
Respecto a los dos boletos directos a semifinales, Xelajú y Mixco tienen 31 puntos con 9 por jugarse, por lo que de ganar esas unidades su máximo sería de 40 puntos, por lo que matemáticamente, Antigua necesita un triunfo para llegar a 41 puntos y ser uno de los dos equipos clasificados directos a dicha instancia.
Antigua tendrá este cierre: visita a Suchitepéquez en la jornada 20 y a Municipal en la 21; el último partido, jornada 22 será local de Mixco.