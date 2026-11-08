Resultado entre Cobán Imperial vs. Xelajú por Apertura 2026

Cobán Imperial y Xelajú M. C. (0-1) continuaron dándole vida a una emocionante jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, que ha dejado por el momento goleada de Guastatoya 4-0 sobre Suchitepéquez, triunfo de Mixco sobre San Pedro 2-1 y victoria visitante de Comunicaciones sobre Marquense en San Marcos 0-2.
Apertura 2026: Cobán Imperial 0-1 Xelajú
El partido, el cual arrancó casi 10 minutos del horario programado de las 15:00 horas, se jugó bajo un ambiente frío y nublado en el estadio José Ángel Rossi de Cobán, Alta Verapaz, y prácticamente durante los primeros 45 minutos no hubo grandes emociones, ni jugadas que se pudiesen destacar.
Por Cobán Imperial, un mano a mano de Janderson Pereira terminó con un remate desviado, y Xelajú, la intentó con Yilton Díaz en el único remate directo a puerta, el cual fue atajado tranquilamente por Tomás Casas.
Un penal definió el partido
Arrancando el segundo tiempo, Byron Leal saca un tiro lejano que fue intervenido en dos tiempos por Rubén Darío Silva en el 46.
El partido no mejoraba, pese a las primeras variantes que se hacían en el partido. Por los locales, ya habían ingresado Stven Paredes y Michael Moreira por Lester Ical y Julio Sandoval, respectivamente. Por los visitantes, solo se reportaba la variante de Widvin Tebalán por Javier González cuando ya se superaba la barrera de los 60 minutos.
Para los últimos 30 minutos, el partido no cambió de libreto y los minutos se consumían para darle un punto valioso a Xelajú en condición de visitante, y restarle dos a Cobán Imperial actuando en casa. Pero en tiempo de reposición un penal marcó la historia del juego.
Era el minuto 90+3, y Steven Cárdenas conducía la pelota cuando recibió una barrida fuerte de Thales Moreira, y el árbitro marcó pena máxima. Pese a la intervención del Football Video Support (FVS), Cristopher Corado mantuvo su decisión y era penal para los visitantes.
Steven Cárdenas tomó la decisión de patear, y su remate logró vencer a Tomás Casas al 90+10 para el definitivo 0-1, y por el momento, Xelajú es sublíder del campeonato y los cobaneros están fuera de la zona de clasificación cuando restan tres fechas para finalizar la fase regular.
Resultados de la fecha 19:
- Guastatoya 4-0 Suchitepéquez: Ariel Lon (14) y José Almanza (71 y 75) y Edy Palencia (90+2)
- Mixco 2-1 San Pedro: Yonatán Pozuelos (10) y Kennedy Rocha (36) / Julio Fajardo (45)
- Marquense 0-2 Comunicaciones: Paolo Dantaz (25) y Nelso Iván García (70)
- Cobán Imperial 0-1 Xelajú: Steven Cárdena (90+10)
- Antigua vs. Malacateco: domingo 8 de noviembre a las 18:00 horas
- Municipal vs. Aurora: miércoles 25 de noviembre a las 20:00 horas