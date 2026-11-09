 Canadá comienza su preparación para enfrentar a Guatemala
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Canadá comienza su preparación para enfrentar a Guatemala

Canadá eligió territorio mexicano para concentrarse y afinar detalles antes de visitar a Guatemala en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

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Selección de Canadá comienza con su concentración para la llave ante Guatemala - Canada Soccer
Selección de Canadá comienza con su concentración para la llave ante Guatemala / FOTO: Canada Soccer
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La Selección de Canadá ya comenzó su concentración de cara a la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Guatemala. La gran mayoría de los futbolistas convocados por el combinado norteamericano se encuentra en un hotel de México, donde iniciará los trabajos de preparación para uno de los compromisos más importantes de esta fecha FIFA.

A través de sus redes sociales, Canadá compartió algunos detalles de la concentración, aunque sin revelar demasiada información sobre sus actividades. La decisión de instalarse en territorio mexicano podría responder a la intención de adaptarse a condiciones climáticas similares a las que encontrarán en la Ciudad de Guatemala, donde disputarán el primer encuentro de la eliminatoria.

Guatemala vs. Canadá por la Liga de Naciones de Concacaf

El partido de ida está programado para este viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol. El encuentro se disputará con entradas agotadas, aunque el recinto tendrá una reducción del 25 % de su aforo como consecuencia de los incidentes registrados durante el partido frente a Surinam, el pasado mes de octubre.

La revancha se jugará el lunes 16 de noviembre, a las 19:00 horas, en el BMO Field de Toronto. El ganador de esta serie obtendrá su clasificación a la Copa Oro 2027 y asegurará su presencia en el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf. Por su parte, el equipo que resulte eliminado tendrá que disputar las rondas preliminares del torneo regional, previstas para marzo del próximo año.

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Partido entre Canadá y Guatemala por la Copa Oro 2025 - CANMNT

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