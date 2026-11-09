José Chic cuestiona a la CDAG por ocultar información

El diputado José Chic, presidente de la Comisión de Deportes del Congreso de la República, denunció este lunes la falta de información sobre el avance de la remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores y señaló que las autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) se niegan a rendir cuentas sobre el proyecto. Según explicó, la responsabilidad de informar sobre los trabajos y los recursos utilizados corresponde a dicha entidad, por lo que cuestionó la ausencia de sus autoridades en las reuniones convocadas para conocer la situación del recinto deportivo.
"La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y su gerente no asisten a las reuniones. Hemos hecho la consulta al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la respuesta que hemos recibido es que corresponde a la CDAG rendir cuentas", manifestó Chic ante los medios de comunicación.
Diputado Chic desconoce situación actual del Estadio Nacional
El legislador también reveló que ya se han desembolsado 63 millones de quetzales para retomar el remozamiento del estadio. De esa cantidad, 55 millones están destinados a los trabajos en la gramilla, la pista de atletismo, las butacas y el alumbrado, mientras que los ocho millones restantes corresponden a la gestión del PNUD. Sin embargo, Chic aseguró que todavía no tienen claridad sobre la ejecución de los fondos ni sobre la planificación de las obras. Además, indicó que la última información pública que conocieron fue la publicación de una licitación para que distintas empresas presentaran sus ofertas y pudieran optar a la adjudicación de los proyectos.
Uno de los principales cuestionamientos del diputado gira en torno al primer intento de remodelación, que estuvo a cargo de la empresa Bremar. El contrato, adjudicado por aproximadamente 32.4 millones de quetzales, fue rescindido anticipadamente en diciembre de 2025, luego de que los trabajos registraran importantes retrasos y un avance limitado. Ahora, Chic exige conocer los diagnósticos realizados por el PNUD para determinar qué ocurrió con las obras ejecutadas por la compañía y si estas cumplen con los requisitos técnicos y administrativos necesarios. "Lo preocupante de todo esto es que ni siquiera se sabe qué ocurrió con el primer proyecto. Hemos querido tener acceso a los informes y diagnósticos que realizó el PNUD para conocer si los trabajos que dejó ejecutados Bremar reúnen las condiciones técnicas y administrativas necesarias, qué sucederá con ellos y si, al final, habrá un incremento en los costos de este remozamiento", expresó.
La preocupación también está relacionada con los recursos que se utilizaron durante la primera etapa, pues, de acuerdo con el legislador, se desembolsaron más de 10 millones de quetzales y existen señalamientos de posibles actos de corrupción. Chic aclaró que su solicitud no busca acceder a las bases ni a los detalles confidenciales de la nueva licitación, sino conocer los resultados de las evaluaciones técnicas y administrativas que permitan establecer en qué condiciones quedó el proyecto anterior y qué se hará con los trabajos ya realizados.
"Hasta el momento, la CDAG básicamente ha dicho que no va a rendir cuentas, pero lo más preocupante es que el PNUD tampoco ha querido facilitar mayor información de esto", señaló. Finalmente, insistió en la necesidad de esclarecer el manejo de los fondos públicos y advirtió que los señalamientos alrededor de la primera fase no deben quedar sin respuesta: "Además, existen fuertes señalamientos de corrupción y este tipo de situaciones no pueden quedar en la impunidad".
Mientras tanto, el proyecto se encuentra en una nueva etapa de preparación, luego del convenio suscrito entre la CDAG y el PNUD en marzo de 2026. Tras varios meses de gestiones y procesos de licitación, el remozamiento integral todavía no se concreta y el estadio permanece cerrado. Las previsiones apuntan a que los trabajos físicos puedan comenzar en 2027 y que su finalización se extienda hasta finales de ese año o incluso 2028, por lo que la incertidumbre sobre el futuro del principal recinto deportivo de Guatemala continúa.