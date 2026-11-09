Pau Cubarsí conquista el Golden Boy 2026

El español Pau Cubarsí, defensa del FC Barcelona, fue distinguido este lunes con el Golden Boy 2026, galardón que reconoce al mejor futbolista menor de 21 años que juega en Europa. El premio, organizado por el diario deportivo italiano Tuttosport, reconoce la sobresaliente temporada del joven central, quien se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol mundial.
Con este reconocimiento, Cubarsí sucede al francés Désiré Doué, ganador de la edición de 2025, y se convierte en el quinto futbolista vinculado al Barcelona que conquista el galardón. Antes lo consiguieron Leo Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022) y Lamine Yamal (2024). Uno de los principales argumentos para premiar al defensor azulgrana fue su actuación en el Mundial de 2026, torneo en el que España se proclamó campeona y en el que recibió el reconocimiento como mejor jugador joven.
Las declaraciones de Pau Cubarsí
"Estoy muy contento de ser el ganador del Golden Boy 2026 y la verdad que estoy muy orgulloso", expresó el futbolista en un videomensaje durante la ceremonia. Cubarsí también agradeció a quienes votaron por él, así como a su familia, amigos, compañeros y cuerpos técnicos del Barcelona y de la selección española, a quienes atribuyó parte de su éxito. "Ha sido un año espectacular. Así que muchísimas gracias a todos y vamos a por más", añadió.
A sus 19 años, el defensor vive uno de los momentos más importantes de su carrera, después de completar un proceso de formación en La Masia, a la que llegó en 2018 procedente del Girona. Debutó con el primer equipo azulgrana en enero de 2024, bajo la dirección de Xavi Hernández, y desde entonces su crecimiento ha sido constante.
También formó parte de la selección española que conquistó el oro olímpico en París 2024 y se consolidó en el combinado absoluto, con el que brilló en la última Copa del Mundo. Su contrato con el Barcelona se extiende hasta 2029, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una muestra de la apuesta del club por uno de los talentos más importantes de su proyecto deportivo.