 Pau Cubarsí conquista el Golden Boy 2026
Deportes

Pau Cubarsí conquista el Golden Boy 2026

El defensor del Barcelona fue reconocido como el mejor futbolista menor de 21 años en Europa, tras una temporada brillante en la que también conquistó el Mundial con España.

Compartir:
Pau Cubarsí con el trofeo de la Copa del Mundo 2026 - instagram @paucubarsi
Pau Cubarsí con el trofeo de la Copa del Mundo 2026 / FOTO: instagram @paucubarsi
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El español Pau Cubarsí, defensa del FC Barcelona, fue distinguido este lunes con el Golden Boy 2026, galardón que reconoce al mejor futbolista menor de 21 años que juega en Europa. El premio, organizado por el diario deportivo italiano Tuttosport, reconoce la sobresaliente temporada del joven central, quien se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol mundial.

Con este reconocimiento, Cubarsí sucede al francés Désiré Doué, ganador de la edición de 2025, y se convierte en el quinto futbolista vinculado al Barcelona que conquista el galardón. Antes lo consiguieron Leo Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022) y Lamine Yamal (2024). Uno de los principales argumentos para premiar al defensor azulgrana fue su actuación en el Mundial de 2026, torneo en el que España se proclamó campeona y en el que recibió el reconocimiento como mejor jugador joven.

Las declaraciones de Pau Cubarsí

"Estoy muy contento de ser el ganador del Golden Boy 2026 y la verdad que estoy muy orgulloso", expresó el futbolista en un videomensaje durante la ceremonia. Cubarsí también agradeció a quienes votaron por él, así como a su familia, amigos, compañeros y cuerpos técnicos del Barcelona y de la selección española, a quienes atribuyó parte de su éxito. "Ha sido un año espectacular. Así que muchísimas gracias a todos y vamos a por más", añadió.

A sus 19 años, el defensor vive uno de los momentos más importantes de su carrera, después de completar un proceso de formación en La Masia, a la que llegó en 2018 procedente del Girona. Debutó con el primer equipo azulgrana en enero de 2024, bajo la dirección de Xavi Hernández, y desde entonces su crecimiento ha sido constante.

También formó parte de la selección española que conquistó el oro olímpico en París 2024 y se consolidó en el combinado absoluto, con el que brilló en la última Copa del Mundo. Su contrato con el Barcelona se extiende hasta 2029, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una muestra de la apuesta del club por uno de los talentos más importantes de su proyecto deportivo.

Foto embed
Lamine Yamal y Cubarsí, en una foto de archivo en un entrenamiento de la selección española durante el Mundial 2026. - EFE

En Portada

María Fernanda Rivera confirma su renuncia al Ministerio de Agricultura t
Nacionales

María Fernanda Rivera confirma su renuncia al Ministerio de Agricultura

11:28 AM, Nov 09
Cooptación del Estado: audiencia de Baldetti se retrasa al no concretarse su trasladot
Nacionales

Cooptación del Estado: audiencia de Baldetti se retrasa al no concretarse su traslado

11:05 AM, Nov 09
Diputado José Chic cuestiona a la CDAG por ocultar información del estadio nacionalt
Deportes

Diputado José Chic cuestiona a la CDAG por ocultar información del estadio nacional

11:02 AM, Nov 09
Pronostican frío intenso para noviembre en varios departamentos de Guatemalat
Nacionales

Pronostican frío intenso para noviembre en varios departamentos de Guatemala

10:25 AM, Nov 09
Muere youtuber surcoreano que compartió increíbles videos de su viaje por Guatemalat
Farándula

Muere youtuber surcoreano que compartió increíbles videos de su viaje por Guatemala

09:12 AM, Nov 09

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal Madrid#LaLigaSeguridad65VueltaAtaque armado
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar