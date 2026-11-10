 Amarini Villatoro cree que Guatemala puede vencer a Canadá
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Amarini Villatoro cree que Guatemala tiene las armas para vencer a Canadá

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro dialogó con Emisoras Unidas y analizó el presente de la Selección Nacional, que se prepara para enfrentar a Canadá.

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Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés de Costa Rica - Cartaginés
Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés de Costa Rica / FOTO: Cartaginés
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El técnico guatemalteco Amarini Villatoro, quien actualmente dirige al Cartaginés de Costa Rica, analizó la actualidad de la Selección Nacional de Guatemala durante una entrevista con Emisoras Unidas, en la que compartió sus impresiones sobre el momento del combinado dirigido por Luis Fernando Tena, que se prepara para enfrentar a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Villatoro considera que la Azul y Blanco tiene argumentos para competir y conseguir un resultado positivo ante los canadienses, en una serie que representará una prueba importante para medir el nivel del equipo nacional. "La Selección demostró que se puede competir, (el partido ante Canadá) será un buen parámetro para ver para qué en qué nivel estamos, ese tipo de partidos ayuda al crecimiento de la selección y de los jugadores. Tenemos las armas para ganar el partido", manifestó el entrenador guatemalteco.

Amarini Villatoro reconoce la labor del actual cuerpo técnico

Asimismo, el estratega reconoció que durante la pasada fecha FIFA tuvo algunas dudas sobre la convocatoria y el funcionamiento del equipo en determinados encuentros. Sin embargo, destacó la capacidad de reacción del cuerpo técnico de Tena, que supo identificar los errores y realizar los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento de Guatemala. "Reconozco que en octubre tenía dudas sobre si se podía lograr algo en la Liga de Naciones, pero el cuerpo técnico analizó, escuchó, corrigió e hizo modificaciones para lograr las cosas, errar es de humanos y el cuerpo técnico actual lo hizo muy bien en la última fecha FIFA", expresó.

Por otra parte, Amarini atraviesa un destacado momento en el futbol costarricense al frente del Cartaginés, equipo con el que comparte el liderato de la liga nacional con el Saprissa, ambos con 31 puntos. Además, consiguió llevar al conjunto brumoso a la final de la Copa Centroamericana, donde se medirá al Alajuelense. El partido de ida se disputará el 2 de diciembre en el Estadio Fello Meza, mientras que la vuelta tendrá lugar el 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto.

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Amarini Villatoro, técnico guatemalteco - Club Sport Cartaginés

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