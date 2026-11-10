 Asesinan al padre de un futbolista del Santos de Brasil
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Asesinan al padre de un futbolista del Santos de Brasil

Una mujer de 48 años fue detenida pocos minutos después del crimen y confesó haber asesinado al padre de un futbolista del Santos, asegurando que “no se arrepentía”.

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Once titular del Santos en un partido del Brasileirao - Santos FC
Once titular del Santos en un partido del Brasileirao / FOTO: Santos FC
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El fútbol brasileño se encuentra de luto tras el asesinato de Marigerson Barbosa Carneiro, padre del delantero Rony, una de las figuras del Santos. El hombre, de 72 años, perdió la vida el lunes en el municipio de Terra Alta, en el estado de Pará, después de recibir una puñalada en el cuello. El caso ha causado conmoción por las circunstancias en las que ocurrió y por el impacto que ha tenido en el entorno familiar del futbolista.

De acuerdo con la confesión de Selma Soares Cordovil, de 48 años, detenida pocos minutos después del crimen, el ataque estuvo relacionado con el impago de un servicio sexual que, según su declaración ante la Policía Civil, le había prestado a la víctima una semana antes. La mujer reconoció haber utilizado un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros para atacar al padre del jugador cuando se encontraba de espaldas, alrededor de las 15:30 horas del lunes. Además, manifestó que no se arrepentía de lo sucedido.

Santos liberó a Rony para darle el último adiós a su padre

Tras la agresión, Marigerson Barbosa fue trasladado de urgencia a un puesto médico, pero falleció debido a la pérdida de sangre provocada por la herida. Ante la tragedia, el Santos decidió liberar a Rony de sus compromisos deportivos para que pudiera reunirse con sus familiares en Pará. Su compañero Neymar Jr. también tuvo un gesto de solidaridad al poner a disposición del delantero su avión privado para facilitar el traslado. "Afronto este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón", expresó el futbolista en un comunicado, en el que también manifestó su deseo de honrar la memoria de su padre y encontrar fuerzas para seguir adelante.

Las muestras de apoyo no tardaron en llegar desde distintos clubes del fútbol brasileño. El Santos y sus jugadores expresaron sus condolencias, al igual que el Remo, equipo en el que Rony se formó y debutó como profesional, y el Palmeiras, institución con la que conquistó once títulos entre 2020 y 2025, incluidos dos trofeos de la Copa Libertadores (2020 y 2021). El delantero, que también llegó a debutar con la selección brasileña, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, mientras recibe el respaldo de sus compañeros y de las instituciones que marcaron su trayectoria.

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