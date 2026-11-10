Canadá anuncia cambios para enfrentar a Guatemala

La selección de Canadá realizó modificaciones en su convocatoria para enfrentar a Guatemala en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El combinado norteamericano confirmó las bajas de Jonathan Osorio, del Toronto FC, y Jacob Shaffelburg, del LAFC, quienes quedaron fuera de la serie debido a las lesiones que sufrieron durante la última jornada de la Major League Soccer (MLS).
Para cubrir las ausencias, el seleccionador canadiense incorporó a Zorhan Bassong, del Sporting Kansas City; Charles-Andreas Brym, del NAC Breda, y Theo Corbeanu, del Toronto FC. Los tres futbolistas ya se unieron a la delegación de Canadá, que actualmente se encuentra concentrada en México y posteriormente viajará a Guatemala para preparar el primer encuentro de la eliminatoria.
Mucho en juego entre Guatemala y Canadá
Guatemala y Canadá se medirán en una serie de ida y vuelta que comenzará este viernes 13 de noviembre, cuando se enfrenten a partir de las 20:00 horas en el Estadio El Trébol, en la Ciudad de Guatemala. El compromiso de vuelta se disputará el lunes 16 de noviembre, a las 19:00 horas, en el BMO Field de Toronto, donde se conocerá al equipo que avanzará a la siguiente instancia.
La eliminatoria tiene mucho más que el orgullo deportivo en juego, pues el ganador obtendrá su clasificación directa a la Copa Oro 2027 y asegurará su presencia en la Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf. Por su parte, el equipo que resulte eliminado tendrá que buscar su boleto al torneo regional mediante la ronda preliminar, programada para comienzos del próximo año.