 Subastan histórico monoplaza que condujo Ayrton Senna
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Subastan histórico monoplaza de Ayrton Senna por una cifra millonaria

Ayrton Senna condujo este monoplaza apenas 25 días antes del accidente que terminó con su vida en Imola.

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Subastan histórico monoplaza que condujo Ayrton Senna - RR.SS.
Subastan histórico monoplaza que condujo Ayrton Senna / FOTO: RR.SS.
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Uno de los monoplazas más emblemáticos de la trayectoria de Ayrton Senna saldrá a subasta en Nueva York el próximo 16 de noviembre. Se trata del Williams FW16B-01, un vehículo con un valor histórico especial, pues fue conducido por el legendario piloto brasileño apenas 25 días antes del accidente que terminó con su vida en el Gran Premio de San Marino de 1994. La casa de subastas RM Sotheby's estima que la pieza podría alcanzar un precio de entre cuatro y seis millones de dólares.

El monoplaza tiene una historia particular dentro de la Fórmula 1. Identificado inicialmente como FW16-01, Senna lo utilizó durante los entrenamientos de pretemporada, el calentamiento del Gran Premio de Brasil y las pruebas realizadas en Jerez el 6 de abril de 1994, donde compartió sesiones de desarrollo con Damon Hill. Tras la muerte del brasileño, el vehículo regresó a Williams y continuó en actividad durante aquella temporada, con Hill y David Coulthard al volante, además de Nigel Mansell, quien lo condujo durante su regreso a la categoría.

Subastan uno de los últimos Williams que manejó Senna

El FW16B-01 también estuvo presente en una campaña especial para Williams, que consiguió el Campeonato Mundial de Constructores en 1994 después de modificar el diseño original del monoplaza para mejorar su comportamiento en pista. La conquista del título permitió activar una cláusula del contrato de Senna, según la cual recibiría uno de los chasis utilizados durante la temporada si la escudería alcanzaba el campeonato. Por ese motivo, el equipo decidió entregar precisamente este vehículo a la familia del piloto al finalizar el año, debido a que era el que había conducido y probado extensamente.

La familia Senna conservó el automóvil durante tres décadas, hasta que lo vendió en 2024 a su actual propietario, quien lo ha mantenido preservado y sin volver a utilizarlo. Además, el monoplaza permanece prácticamente intacto, sin restauraciones ni modificaciones, salvo por la incorporación del asiento personal del brasileño. Para RM Sotheby's, se trata de una pieza excepcional por su procedencia y relevancia histórica, considerada uno de los automóviles de competición más importantes que han llegado al mercado en los últimos años.

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A 31 años de la muerte de Ayrton Senna - Formula 1

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