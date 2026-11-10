Tom Brady abandona el proyecto del Birmingham City

La leyenda de la NFL Tom Brady ha puesto fin a su aventura como accionista y asesor del Birmingham City, club inglés que actualmente compite en el Championship, la segunda división del fútbol inglés. El exmariscal de campo, considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL, concluye así una relación profesional que comenzó en agosto de 2023.
Brady se incorporó al proyecto como accionista minoritario mediante una asociación con Knighthead Capital Management, empresa que lidera la propiedad del equipo. Su participación también contemplaba funciones de asesoramiento, aunque su presencia en la estructura del club estuvo principalmente relacionada con ese papel de consejero. Durante su etapa, aportó su experiencia en el deporte profesional y se vinculó a los planes de crecimiento de la institución.
Breve paso de Brady por el Birmingham City
A través de un comunicado, el Birmingham City agradeció la contribución del siete veces campeón de la Super Bowl y destacó la importancia de haber contado con una figura de su trayectoria. "Ha sido increíble tener a alguien con la experiencia de Tom y su pasión asociada al club y queremos seguir construyendo en eso desde el campo de entrenamiento a la comunidad de Birmingham", expresó la entidad, que también manifestó su intención de continuar desarrollando el proyecto deportivo y social.
Tras retirarse del fútbol americano, Brady ha diversificado sus actividades profesionales. Actualmente trabaja como analista para la cadena estadounidense FOX y también ha realizado inversiones en otras franquicias deportivas, entre ellas los Las Vegas Raiders de la NFL y Las Vegas Aces de la WNBA. Por su parte, el Birmingham City atraviesa un buen momento deportivo: ocupa el primer puesto del Championship con 29 puntos en 15 jornadas, los mismos que Middlesbrough y Stoke City.