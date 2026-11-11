 Conmebol se pronuncia por muerte de fundador de Los Palmeras
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Conmebol se pronuncia por muerte del fundador de Los Palmeras

Marcos Camino, acordeonista y fundador de Los Palmeras, fue parte del gran show musical dado por el grupo argentino en final de la Copa Sudamericana 2019.

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Presentación de Los Palmeras en Copa Sudamericana 2019
Presentación de Los Palmeras en Copa Sudamericana 2019 / FOTO: ABC Color
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La Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) utilizó sus redes sociales para dar el pésame por la muerte de Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras, grupo argentino de cumbia santafesina que protagonizó en el 2019 el mejor show de la historia previo a la final de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle de Ecuador y Colón de Santa Fe de Argentina.

"La Conmebol lamenta el fallecimiento de Marcos Camino, acordeonista y fundador de Los Palmeras. Un referente de la cultura santafecina que fuera parte del histórico show que dio la banda en la final de la Conmebol Sudamericana 2019. Condolencias a familiares y amigos. Que en paz descanse (QEPD)", señaló la Confederación en sus redes sociales.

La publicación hecha por la Conmebol va acompañada por el video de la participación de Los Palmeras en el estadio General Pablo Rojas ("La Nueva Olla") de Asunción, Paraguay, donde el 9 de noviembre de 2019, los integrantes de la banda musical dieron un espectáculo que aún se recuerda previo a la final de la Conmebol Sudamericana 2019.

¿Quién era Marcos Camino?

Marcos Camino fue uno de los pilares en la creación y dirección de Los Palmeras desde diciembre de 1972, convirtiendo a la agrupación en un referente indiscutido de la música tropical argentina.

Durante más de cinco décadas aportó el sonido característico de su acordeón a grandes éxitos populares, entre los que destaca el icónico tema Bombón Asesino.

Bajo su gestión, la banda trascendió las fronteras de Santa Fe y protagonizó hitos culturales y deportivos, como su recordada presentación en la final de la Copa Sudamericana 2019.

Poco antes de su fallecimiento, fue distinguido oficialmente como Embajador Cultural Santafesino por su aporte a la difusión de la cultura de su provincia.

En febrero de 2026, Marcos Camino anunció su retiro definitivo de la banda alegando motivos de edad y salud, tras más de cincuenta años de carrera ininterrumpida. Su salida ocurrió un año después de la mediática desvinculación del histórico vocalista Rubén "Cacho" Deicas, un distanciamiento que afectó profundamente el estado anímico de Camino.

Camino murió el martes 10 de noviembre de 2026 a los 76 años en la ciudad de Santa Fe. Fue hallado sin vida en el estudio de grabación de la banda ubicado en el barrio Candioti Norte, en un hecho que las autoridades policiales y judiciales investigaron bajo la hipótesis de suicidio.

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Marcos Camino fue uno de los pilares en la creación y dirección de Los Palmeras desde diciembre de 1972 - Los Palmeras

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