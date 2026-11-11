Robert Sánchez sufre aparatoso accidente en un Ferrari

El portero español Robert Sánchez, actualmente cedido por el Chelsea al Como de Italia, protagonizó un aparatoso accidente automovilístico durante una prueba en el circuito de Nürburgring, en Alemania. El guardameta de 28 años perdió el control de un Ferrari 488 Challenge Evo, valorado en unas 300.000 libras, y terminó impactando contra una barrera de protección. Afortunadamente, salió ileso del percance.
De acuerdo con información publicada por el diario británico The Sun, el accidente ocurrió en el mítico trazado Nordschleife, cuando Sánchez circulaba a más de 112 kilómetros por hora. El impacto provocó importantes daños en la parte frontal del vehículo, que quedó seriamente destrozada tras el choque. Pese a lo aparatoso del incidente y a la magnitud de los desperfectos, el futbolista no sufrió lesiones.
Robert Sánchez salió ileso tras el accidente
El Nordschleife es uno de los circuitos más emblemáticos y exigentes del automovilismo mundial. Con más de 20 kilómetros de longitud, se encuentra cerca de la localidad de Nürburg, en la región alemana de Eifel, y es conocido por sus numerosas curvas y las dificultades que representa para quienes se aventuran a recorrerlo a altas velocidades.
Mientras tanto, la situación deportiva de Robert Sánchez tampoco atraviesa su mejor momento. En lo que va de temporada apenas ha disputado cuatro encuentros con el Como entre la Serie A y la Champions League, una participación limitada que también ha repercutido en sus opciones con la selección española. Su bajo rendimiento le costó perder terreno en la competencia por un lugar en La Roja y, junto a Álex Remiro, fue uno de los guardametas que quedaron fuera de la convocatoria para el Mundial de 2026, torneo que España terminó conquistando.