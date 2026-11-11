Incautan más de 2 millones de productos falsos del Mundial

Una operación aduanera internacional coordinada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) permitió la incautación de más de 2,1 millones de artículos falsificados relacionados con el Mundial de fútbol 2026. El operativo, en el que participaron autoridades de una treintena de países, dejó al descubierto una red de comercialización de productos ilegales cuyo valor estimado asciende a unos 132 millones de euros.
Entre los resultados más destacados de la intervención figura el desmantelamiento de una fábrica clandestina cerca de Madrid, donde las autoridades aduaneras españolas descubrieron la producción de prendas deportivas falsificadas bajo pedido. Según los datos de la investigación, las instalaciones tenían capacidad para fabricar hasta 800.000 unidades al año. Además, se detectaron alimentos y bebidas falsificados, entre ellos bolsas de patatas fritas y botellas de whisky.
Golpe al mercado negro del Mundial 2026
El material incautado incluye una amplia variedad de productos vinculados con la Copa del Mundo que se llevó a cabo en Norteamérica, desde ropa y calzado deportivo hasta gorras, calcetines, juguetes, llaveros, banderas y trofeos. La operación también se extendió al comercio digital, donde la OLAF colaboró en el cierre de 3.300 tiendas en línea y consiguió la eliminación de más de 419.000 anuncios de productos ilegales, cuyo valor aproximado rondaba los 4,2 millones de euros.
El director general de la OLAF, Petr Klement, advirtió sobre las consecuencias de este tipo de actividades para las empresas legítimas y los ingresos públicos. "Los productos falsificados vinculados a grandes eventos deportivos perjudican a las empresas legítimas y a los ingresos públicos. Ninguna autoridad puede abordar este problema por sí sola", señaló.
En el operativo participaron autoridades de 23 Estados miembros de la Unión Europea, además de Brasil, Canadá, Egipto, México, Marruecos, Senegal y Turquía, junto con organismos policiales de Colombia, Estados Unidos y AMERIPOL.