 Ocho clubes todavía no cumplen con los minutos juveniles
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Ocho clubes todavía no cumplen con los minutos juveniles

A partir de este torneo, la jornada 22 ya no contabilizará minutos juveniles, por lo que los clubes deberán administrar los minutos en las siguientes dos fechas para evitar ser sancionados.

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Once titular de Suchitepéquez en el partido ante Guastatoya por la jornada 19 - CSD Suchitepéquez
Once titular de Suchitepéquez en el partido ante Guastatoya por la jornada 19 / FOTO: CSD Suchitepéquez
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El Torneo Apertura 2026 entra en su recta final y la regla de minutos juveniles comienza a convertirse en una preocupación para varios equipos de la Liga Nacional de Guatemala. Después de disputarse 19 jornadas, solamente cuatro clubes han conseguido completar los 1,200 minutos obligatorios establecidos para jugadores de edad limitada: Antigua GFC, Comunicaciones, San Pedro y Xelajú MC.

En el otro extremo aparecen ocho equipos que todavía tienen una cuenta pendiente y dispondrán de una última oportunidad para cumplir con el requisito. Cobán Imperial, Marquense, Guastatoya, Malacateco, Suchitepéquez, Aurora, Mixco y Municipal son los clubes que aún no alcanzan la cantidad de minutos exigida y deberán aprovechar las jornada 20 y 21 de estas próximas semanas, si quieren evitar consecuencias deportivas y económicas.

¿Qué sanciones hay para los equipos que no completen los minutos de juveniles?

La situación representa un desafío importante, especialmente porque, a partir de este torneo, la jornada 22 de este torneo de contabilizarse para el cumplimiento de esta normativa. Por lo tanto, los equipos involucrados no podrán esperar a última hora de la fase regular y tendrán que darles participación a sus futbolistas juveniles en las próximas dos jornadas para completar los minutos que les hacen falta.

El reglamento de la Liga Nacional establece sanciones para los clubes que no alcancen los 1,200 minutos obligatorios: la pérdida de tres puntos en la tabla de posiciones y una multa económica de Q30,000. Además, existen límites para evitar que los equipos acumulen todo el tiempo en pocos encuentros, pues hay un máximo de minutos acreditables por jornada y cada futbolista tiene un tope de 500 minutos durante el torneo. 

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Once titular de Municipal en su partido ante Guastatoya - Alex Meoño

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