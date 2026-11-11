 Salón de la Fama: Ramón Morales y su emotivo discurso
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Salón de la Fama: Ramón Morales y un discurso lleno de gratitud y lágrimas

“Ramoncito” Morales, excapitán de la “Chivas” del Guadalajara conmovió al mundo con su discurso donde mencionó a sus padres y esposa.

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Ramón Morales ingresa al Salón de la Fama del Futbol Internacional
Ramón Morales ingresa al Salón de la Fama del Futbol Internacional / FOTO: @famasalon y captura de video TUDN
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El excapitán de "Chivas" del Guadalajara, Ramón Morales, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de investidura de la Generación 2026 del Salón de la Fama del Futbol Internacional. Con la voz entrecortada y lágrimas, el michoacano de La Piedad ofreció un discurso de agradecimiento que conmovió al público y a las figuras presentes.

Ramón Morales, también exseleccionado de México, recordó sus orígenes y el sueño de niño que se materializó al vestir la playera rojiblanca. "Cumplí uno de mis sueños de niño, porque yo veía a mi padre sacar el radio de bulbos y la antena y escuchar a las "Chivas" en el Canal 58. Y de repente llegaron las "Chivas" a mi vida", expresó, al evocar también a un tío fallecido que lo acercó al futbol.

El histórico volante agradeció a quienes le abrieron las puertas en el Guadalajara: Ricardo "Tuca" Ferretti, el profesor Hugo Hernández y Jorge Vergara. "Me dieron una de las más grandes oportunidades de mi vida", subrayó. También habló del vínculo especial con la afición: "Me sentía una persona común, como cualquier del barrio, y de repente te pedían una foto o un autógrafo y generabas una sonrisa".

Ramón Morales buscó dejar huella como persona

Más allá de los títulos y las glorias en cancha, Morales destacó que su mayor objetivo siempre fue dejar huella como persona. El reconocimiento lo tomó con humildad: aseguró que las verdaderas figuras son quienes lo rodearon a lo largo de su carrera y que este momento se siente "como un sueño" e "irreal".

La investidura de "Ramoncito" reconoce su trayectoria como uno de los referentes del "Rebaño Sagrado", donde conquistó el Apertura 2006 y se consolidó como líder y capitán. Su discurso, cargado de sinceridad y emoción, cerró con una ovación de pie y reafirmó el lugar de Morales entre los inmortales del futbol mexicano.

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Ramón Morales, Salón de la Fama - @famasalon

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