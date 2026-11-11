Tchouaméni sufre una nueva lesión y regresa a Madrid

El Real Madrid recibió malas noticias durante el parón internacional. El centrocampista Aurélien Tchouaméni sufrió una nueva lesión en el aductor derecho, por lo que causará baja en la convocatoria de la selección de Francia para los próximos compromisos frente a Italia y Turquía. La Federación Francesa de Futbol (FFF) confirmó el problema físico y anunció que el futbolista regresará a Madrid para continuar con su recuperación.
De acuerdo con el comunicado del organismo francés, el mediocampista comenzó a sentir molestias desde su llegada el lunes al Centro Nacional de Futbol de Clairefontaine. Las pruebas y las valoraciones médicas determinaron que se trata de una lesión en la misma zona que ya le había ocasionado problemas durante el verano pasado, en el Mundial de 2026, lo que encendió las alertas por sus antecedentes físicos.
Tchoumani volverá a Madrid
"Teniendo en cuenta su historial médico y tras consultar con los médicos del Real Madrid, el cuerpo técnico de los Bleus, de acuerdo con el jugador, decidió el martes por la noche devolverlo a su club", explicó la FFF. El organismo también señaló que Tchouaméni permanecerá una noche más con sus compañeros y viajará el miércoles a la capital española. Además, confirmó que no convocará a otro futbolista para ocupar su lugar.
La lesión supone un contratiempo tanto para Francia como para el Real Madrid, que estará pendiente de la evolución de uno de sus mediocampistas habituales. Tchouaméni había disputado los 90 minutos en el último compromiso de los blancos en LaLiga, en el que consiguieron una contundente victoria por 0-3 como visitantes el pasado sábado. Ahora, el club deberá evaluar su condición física y determinar cuánto tiempo necesitará para volver a estar disponible.