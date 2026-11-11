Zidane confirma que Mbappé no jugará ante Italia

El seleccionador francés Zinedine Zidane ha confirmado oficialmente que su capitán, Kylian Mbappé, no estará disponible para el encuentro de este jueves ante Italia en la UEFA Nations League. La decisión llega tras las molestias musculares que impidieron al delantero del Real Madrid participar en el último entrenamiento del grupo en Clairefontaine. Esta baja representa un contratiempo importante para los Bleus, que llegan como líderes del Grupo A1 y buscan asegurar su clasificación a los cuartos de final.
En declaraciones realizadas a su llegada a la rueda de prensa previa al duelo en Milán, Zidane fue claro: "No, Mbappé no estará mañana. Está lesionado, así que no vamos a arriesgarlo. Veremos si puede recuperarse a tiempo para el próximo partido". El técnico precisó que el jugador ha sentido un dolor menor y que el cuerpo técnico ha optado por la prudencia. Según los informes de la prensa francesa, se trata de molestias en los isquiotibiales (parte posterior del muslo), un problema que, aunque no parece grave, ha llevado a mantenerlo bajo tratamiento médico. Mbappé ya había sufrido una lesión de rodilla en septiembre, durante el debut de Zidane ante Turquía, por la que se perdió los tres siguientes compromisos de la competición.
Zidane confía en su plantilla para el duelo ante Italia
El partido Italia-Francia se disputará el jueves 12 de noviembre de 2026 a las 20:45 hora local (CET) en el estadio San Siro (Giuseppe Meazza) de Milán. Francia llega con 10 puntos y una ventaja de tres sobre Italia (7 puntos), con Bélgica a cuatro. Un empate prácticamente garantizaría el primer puesto y el pase a la siguiente fase para los de Zidane, mientras que Italia necesita sumar para mantener opciones. Ante la baja de Mbappé y otras ausencias ofensivas, Zidane ha convocado de urgencia al joven Senny Mayulu, delantero del París Saint-Germain y de la selección sub-21, para reforzar el ataque.
La ausencia del máximo goleador histórico de la selección francesa se suma a una larga lista de bajas que ya incluía a Ousmane Dembélé, Marcus Thuram y Aurélien Tchouaméni, entre otros. Pese a ello, Zidane confía en la profundidad de su plantilla y mantiene la esperanza de contar con Mbappé para el cierre de la fase de grupos, el domingo 15 de noviembre ante Turquía en Burdeos. Mientras tanto, los Bleus afrontarán el duelo de San Siro sin su referente ofensivo, en un partido que marcará el rumbo de ambos equipos en la competición.