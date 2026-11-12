 Estados Unidos no acudirá al Mundial Sub-17 de Catar
Deportes

Conoce la razón por la cual Estados Unidos no acudirá al Mundial Sub-17 de Catar

La Copa del Mundo de la FIFA Sub-17 de Catar se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

Compartir:
Selección Sub-17 de Estados Unidos no estará en el Mundial de Catar 2026
Selección Sub-17 de Estados Unidos no estará en el Mundial de Catar 2026 / FOTO: @USYNT
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La selección de Estados Unidos no acudirá al Mundial Sub-17 de futbol, que se disputará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre, por la situación de conflicto en Oriente Medio, según adelantaron en las últimas horas medios del país norteamericano.

Aunque todavía no existe comunicación oficial al respecto, varios medios deportivos de Estados Unidos divulgaron la carta que la Federación de ese país habría enviado a sus futbolistas informándoles de la "difícil decisión de cancelar" su participación en la cita mundialista, cuando faltaban pocos días para el inicio de la concentración del equipo de Alex Aldaz en Atlanta.

"Estamos sumamente orgullosos de la preparación que han llevado a cabo nuestros jugadores y entrenadores para representar a Estados Unidos en la Copa Mundial. Lamentablemente, dadas las circunstancias actuales (...), ya ​​no nos es posible participar en el torneo", reza el texto de la misiva, que agrega que la "máxima prioridad" de la Federación es "el bienestar" de su delegación.

Los números de Estados Unidos

Estados Unidos, que incluye en su nómina a los jóvenes que ya destacan en la MLS Malik Jakupovic (Philadelphia Union), Robert Turdean (Chicago Fire) o Vinny Garcia (LA Galaxy) y al futbolista del Girona español Edward Wumah, estaba encuadrado en el grupo J con Montenegro, Chile y Argelia.

El combinado norteamericano acumulaba dos triunfos (sendas goleadas ante San Vicente y Granadinas por 8-0 y San Cristóbal y Nieves por 10-0) y un empate 1-1 ante República Dominicana, todos ellos dentro de la fase de clasificación para el Mundial.

El torneo, que disputarán 48 equipos, se juega por segundo año consecutivo en Catar, después de que la FIFA anunciase que este país sería sede anual de la competición entre 2025 y 2029.

Estados Unidos en alerta

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el 23 de octubre una alerta de viaje de nivel 3 para Catar, advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses de que "reconsideren viajar" a ese país de Oriente Medio "debido al riesgo de conflicto armado".

Arabia Saudí atraviesa un nuevo enfrentamiento con los hutíes del Yemen desde septiembre, cuando los rebeldes reanudaron sus ataques transfronterizos tras acusar a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná, la capital yemení en manos de los insurgentes desde 2014.

Esta situación ha llevado a aplazar o cancelar una larga lista de eventos deportivos y culturales, como el Rally Dakar, la Copa Asiática de fútbol, la Semana de la Moda de Riad, el festival MDLBEAST Soundstorm o el Festival de Cine del Mar Rojo.

Estos son los detalles del sorteo para el Mundial Femenino Brasil 2027

De conformidad con el procedimiento del sorteo final, Brasil quedará encuadrada en el bombo 1 y recibirá automáticamente la posición A1.

*Información EFE.

En Portada

Correos de Guatemala lanza sellos postales en homenaje a Miguel Ángel Asturiast
Nacionales

Correos de Guatemala lanza sellos postales en homenaje a Miguel Ángel Asturias

07:56 AM, Nov 12
Diaco da seguimiento a quejas por incremento de precio del gas propanot
Nacionales

Diaco da seguimiento a quejas por incremento de precio del gas propano

06:43 AM, Nov 12
Se dan a conocer sanciones tras el Valencia vs. Real Madridt
Deportes

Se dan a conocer sanciones tras el Valencia vs. Real Madrid

08:08 AM, Nov 12
Cabezal con fallas obstaculiza paso en zona 12t
Nacionales

Cabezal con fallas obstaculiza paso en zona 12

07:04 AM, Nov 12
Video muestra brutal accidente de un motorista tras ser pateado por otro en San Miguel Petapat
Viral

Video muestra brutal accidente de un motorista tras ser pateado por otro en San Miguel Petapa

08:01 AM, Nov 12

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaPNC#liganacionalAtaque armadoSeguridadReal Madrid65VueltaJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar