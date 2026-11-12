 Manchester United anuncia el despido de Michael Carrick
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Manchester United anuncia el despido de Michael Carrick

Por su parte, en Inglaterra se habla que, Pochettino es el mejor colocado para sustituir a Carrick.

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Manchester United despide a Michael Carrick; Pochettino suena como sustituto
Manchester United despide a Michael Carrick; Pochettino suena como sustituto / FOTO: EFE
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El Manchester United confirmó este jueves el despido de su entrenador, Michael Carrick, después de completar el peor inicio de temporada del club en cuarenta años y tras permanecer apenas seis meses en el cargo.

"Tras un decepcionante arranque de temporada, el club ha llegado a la conclusión, extremadamente difícil, de que necesitamos un cambio para lograr nuestros objetivos", señala el club en un breve comunicado oficial.

Pese a ello, el club evita 'hacer sangre' y tiene palabras afectuosas con Carrick: "Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United. Igual que lo hizo como jugador, se ha comportado con los mejores valores de dedicación y de profesionalismo en este tiempo de regreso al club", subrayan.

Los posibles sustitutos

Los favoritos a asumir el banquillo de Old Trafford son Eddie Howe, que no dirige desde que se marchó del Newcastle United el pasado verano, y Julian Nagelsmann, que dirigió a Alemania en la pasada Copa del Mundo. La intención del United es tenerlo cerrado de cara a la visita a Anfield contra el Liverpool del próximo 22 de noviembre.

También suena con mucha fuerza Mauricio Pochettino, aunque el argentino renovó con la selección de Estados Unidos hasta después del Mundial de 2030 y cuenta con una cláusula de varios millones para marcharse. Según la BBC, en las últimas horas se está convirtiendo en la primera opción del club.

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Michael Carrick, exentrenador del Manchester United - EFE

Pochettino, el mejor colocado para sustituir a Carrick

Mauricio Pochettino es el mejor colocado para sustituir a Michael Carrick en el banquillo del Manchester United. Según adelantaron medios británicos y pudo confirmar EFE, el técnico argentino negocia un acuerdo para salir de la selección de Estados Unidos y fichar por el conjunto mancuniano una vez consumado el despido de Michael Carrick.

Pochettino, que llevó a Estados Unidos a los octavos de final de la pasada Copa del Mundo, firmó una extensión de contrato hasta 2030, aunque se reservó una cláusula de salida por alrededor de 10 millones de euros.

*Información EFE.

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