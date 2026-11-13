Mauricio Pochettino es nuevo técnico de Manchester United

El argentino Mauricio Pochettino, hasta ahora seleccionador de Estados Unidos, será el nuevo entrenador del Manchester United a partir del 18 de noviembre y para las próximas dos temporadas y media, hasta 2029, según anunció este viernes el club inglés.
El de Murphy (provincia de Santa Fe), que tenía contrato con el combinado norteamericano hasta 2030, ha optado por volver a la Premier League, en la que sustituirá al frente del conjunto mancuniano a Michael Carrick, despedido este jueves tras el peor arranque de curso en cuarenta años.
En su comunicado oficial, el club dice que el argentino es reconocido por su estilo de fútbol ofensivo y de alta intensidad, su dedicación a la creación de equipos sólidos y cohesionados, y su destacada trayectoria en el desarrollo de jugadores a nivel individual.
Pochettino deja huella imborrable en Federación estadounidense
El argentino Mauricio Pochettino, que dejará el cargo de seleccionador de Estados Unidos tras fichar como nuevo entrenador del Manchester United inglés, "ha dejado una huella imborrable en el fútbol estadounidense gracias a su liderazgo, profesionalismo y compromiso" con los jugadores y la cultura del país, aseguró este viernes JT Batson, director ejecutivo y secretario general de la Federación de ese país.
Pochettino y su cuerpo técnico se despedirán al frente del equipo nacional estadounidense en los próximos partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití, el 14 y el 17 de noviembre, tras comprometerse con el club de Old Trafford para las próximas dos temporadas y media.
"Nuestro mayor orgullo va más allá de las victorias. Él y su equipo elevaron los estándares, fortalecieron nuestra cultura y crearon una conexión más clara entre las selecciones juveniles y la selección absoluta. Estos cambios ya forman parte de nuestra forma de trabajar y seguiremos trabajando en ellos para alcanzar el éxito de forma sostenida a nivel mundial", apuntó Batson en un comunicado.
Dirigir a Estados Unidos, "uno de los mayores honores" en la carrera de Pochettino
El argentino Mauricio Pochettino, quien el próximo 18 de noviembre dejará de ser seleccionador de Estados Unidos para dirigir al Manchester United, declaró este viernes que estar al frente del combinado norteamericano ha sido "uno de los mayores honores" de su carrera.
En declaraciones a los medios de la Federación norteamericana, tras conocerse su cambio de rol, el técnico de Murphy (provincia de Santa Fe), de 54 años, expresó su agradecimiento ante la oportunidad de haber liderado un equipo nacional.
"Estamos muy agradecidos con los jugadores por su compromiso, con los aficionados por su fe y con la Federación por apoyar siempre a nuestro personal y crear oportunidades para influir en la cultura del futbol en este gran país", dijo Pochettino.
El también extécnico del Espanyol, Southampton, Tottenham y Chelsea agradeció a los dirigentes "por su colaboración y la increíble relación de trabajo" mantenidos desde que lidera a la selección estadounidense.
*Información EFE.