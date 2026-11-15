 Romario exige la destitución de Carlo Ancelotti
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Romario pide la salida de Carlo Ancelotti de Brasil

La derrota ante Japón desató la furia de la leyenda brasileña, quien lanzó un contundente mensaje al técnico italiano y exigió que abandone el banquillo de la Canarinha.

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Romario, exjugador brasileño y que ahora se desempeña como senador - Archivo
Romario, exjugador brasileño y que ahora se desempeña como senador / FOTO: Archivo
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La derrota de Brasil por 3-2 frente a Japón en un partido amistoso provocó una fuerte reacción de Romario, una de las grandes leyendas del fútbol brasileño, quien pidió públicamente la salida del seleccionador Carlo Ancelotti. El exdelantero, que actualmente se desempeña como senador, lanzó un contundente mensaje en redes sociales y cuestionó la continuidad del técnico italiano al frente de la Canarinha.

"¡Ancelotti, ya fue suficiente! Agarra tus cosas y lárgate", escribió Romario en una extensa publicación. Aunque reconoció la trayectoria del entrenador y lo calificó como "uno de los grandes entrenadores" del fútbol mundial, consideró que su prestigio no se ha traducido en resultados para la selección brasileña. "Regresa a los clubes, donde te hiciste un nombre, porque la selección brasileña no puede seguir corriendo el riesgo", agregó el exfutbolista del Barcelona.

Romario también externó su molestia contra la CBF

Romario también dirigió sus críticas al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaúd, a quien pidió tomar cartas en el asunto y demostrar que tiene "la valentía de tomar una decisión". El histórico goleador advirtió sobre las consecuencias de mantener el rumbo actual y recordó los recientes tropiezos del combinado nacional. "Ya pasamos demasiada vergüenza y no podemos arriesgarnos a tirar otro Mundial a la basura", sentenció.

La derrota ante Japón, que consiguió su segundo triunfo histórico frente a Brasil gracias a un gol en el tiempo añadido, aumentó la presión sobre Ancelotti, quien incluso terminó expulsado por reclamar insistentemente una falta al árbitro. El italiano llegó al banquillo brasileño en 2025 y renovó su contrato en mayo pasado hasta 2030, pero su gestión ya había recibido cuestionamientos después de la eliminación de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial de este año. Ahora, las declaraciones de Romario vuelven a poner en el centro del debate la continuidad del entrenador.

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El técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, felicitó a Cabo Verde tras su extraordinario partido ante Argentina. - EFE

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